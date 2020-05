Ba lợi thế khu đô thị Dương Nội dành cho nhà đầu tư dài hạn

Trên thực tế, những dự án có chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, hạ tầng giao thông đồng bộ, mật độ xây dựng thấp, môi trường sống văn minh, an toàn đang ngày càng được săn đón. Các dự án này thường có tính thanh khoản tốt, ít chịu ảnh hưởng từ tác động bên ngoài, tạo thành kênh tích trữ tài sản an toàn cho các nhà đầu tư.

Xét trên những yếu tố đó, Khu đô thị Dương Nội được coi là cơ hội hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư dài hạn.

Hạ tầng giao thông không ngừng hoàn thiện

Bản đồ khu đô thị Dương Nội

Tọa lạc ngay trên đường Tố Hữu, Hà Đông, Khu đô thị Dương Nội có vị trí đặc địa, nơi giao nhau của các tuyến đường giao thông huyết mạch. Tiêu biểu phải kể đến: đường Lê Quang Đạo kéo dài nối đường vành đai 4 với khu vực Mỹ Đình, đường Tố Hữu – Lê Văn Lương, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, Đường Ngô Thì Nhậm kết nối khu vực Nam Hà Nội với Aeon Mall Hà Đông và Mỹ Đình đã giảm tải giao thông cho tuyến đường Trần Phú – Nguyễn Trãi, vành đai 3 và Tố Hữu.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ tạo cho cư dân khu đô thị khả năng kết nối thuận tiện mà còn đảm bảo tiềm năng tăng giá nhanh cũng như gia tăng tính thanh khoản trong tương lai.

Tiện ích vượt trội

Cư dân khu đô thị Dương Nội được tận hưởng chuỗi tiện ích nội ngoại khu độc đáo, đáp ứng đầu đủ nhu cầu học hành, sinh sống, chăm sóc sức khỏe của cư dân như Trường quốc tế Nhật Bản, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường quốc tế Olympia, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 103, đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông…

Đặc biệt, sự xuất hiện của Công viên Thiên văn học rộng 12ha với trung tâm là hồ Bách Hợp Thủy ngay trong khu đô thị làm gia tăng khoảng xanh cần thiết, đem đến không gian sống lý tưởng, gia tăng sức khỏe cho cư dân. Đây là công viên với chủ đề Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á với kiến trúc độc đáo, thú vị hứa hẹn là điểm đến mới cho thế hệ cư dân trẻ, ham học hỏi, ưa khám phá tại Hà Nội trong thời gian tới.

Công viên Thiên văn học tại trung tâm khu đô thị Dương Nội

Chủ đầu tư uy tín

Là khu đô thị được tập đoàn Nam Cường dành nhiều tâm huyết triển khai. Được biết đến là một trong những tên tuổi đầu tiên trên thị trường BĐS tại Việt Nam, tập đoàn Nam Cường có gần 40 năm kinh nghiệm đầu tư phát triển các dự án BĐS trên cả nước.

Khu đô thị Dương Nội đang được định hình với các sản phẩm BĐS hiện hữu cùng tiến độ xây dựng và chất lượng đạt tiêu chuẩn với chuỗi dự án chung cư mang thương hiệu Anland như: Anland Complex, Anland Premium, Anland Lakeview và các tiểu khu biệt thự thấp tầng mang tên An Khang Villa, An Vượng Villa, An Phú Shop Villa...

Toàn cảnh khu đô thị Dương Nội

Đặc biệt, trong thời gian này, Từ ngày 23/05/2020 – 25/05/2020 khách hàng lựa chọn sở hữu biệt thự An Vượng Villa không chỉ được tặng gói bảo hiểm trị giá lên tới 1,4 tỷ đồng mà còn được tặng ngay tiền mặt trị giá 180 triệu/căn. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư sở hữu các căn biệt thự tại KĐT Dương Nội với chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất.