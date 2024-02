Đi vệ sinh trên đường cao tốc, chàng trai rơi xuống vách đá

(VTC News) -

Sự việc xảy ra cách đây vài ngày trên đường cao tốc hướng về Đông Khê, Trùng Khánh, Trung Quốc. Một thanh niên 20 tuổi vì quá buồn đi vệ sinh đã khẩn thiết yêu cầu cha mình dừng xe lại để anh trèo qua lan can đường cao tốc giải quyết nhu cầu sinh lý này.

Thấy con trai không thể chờ thêm, người cha quyết định dừng xe lại để anh xuống. Sau đó, vợ chồng ông ngồi trên ô tô đợi mãi mà không thấy con quay lại. Cảm thấy nóng ruột và nghi ngờ có chuyện bất thường, hai người quyết định cùng xuống xe tìm con trai.

Thời điểm được cứu, chàng trai còn tỉnh táo nhưng chấn thương nặng ở thắt lưng.

Họ phát hiện con trai mình đang nằm ở vách đá cheo leo cao khoảng 10m phía ngoài lan can đường cao tốc. Anh bị rơi xuống đó do vô tình trượt chân trong lúc đi vệ sinh. Do cơ thể đập mạnh vào đá, chàng trai bị thương nặng ở thắt lưng, không thể cử động.

Ngay lập tức, người cha gọi điện cho cảnh sát cứu hộ, xin được giúp đỡ. Lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Thời điểm đó, chàng trai không rơi vào hôn mệ nhưng do chấn thương nặng vùng thắt lưng nên không thể cử động phối hợp với đội cứu hộ.

Cảnh sát đã phải sử dụng thang để xuống đáy vách đá. Dưới sự hướng dẫn của các bác sỹ có mặt ở hiện trường, họ đã cố định nam thanh niên bị thương trên cáng để đưa lên.

Sau 20 phút cứu hộ, nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu an toàn và chở đến bệnh viện điều trị.