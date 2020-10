Đi làm về, tá hỏa thấy đường làng ngập sâu hơn 2m trong nước lũ

Video: Người dân tá hỏa khi đi làm về thấy đường bị nước ngập sâu hơn 2m

Chiều tối 30/10, chị Trần Thị Thanh, nhà ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) mếu máo khi về đến đầu làng thì nước dâng cao ngập đường, trong khi ở nhà còn có con nhỏ và bố mẹ già. Chờ mãi không có chiếc thuyền nào để xin đi nhờ về.

Chị Thanh kể, sáng sớm nay đi làm bằng xe máy như mọi ngày, vẫn đi theo đường làng quen thuộc. Sáng nay đường không ngập nước. "Do tôi làm ở TP Vinh, cách nhà hơn 30km nên trưa không về nhà. Đến chiều, sau khi hết giờ làm việc tôi vội lấy xe về nhà với con thì bất ngờ đường ngập".

"Giờ trời đã tối, tôi giờ làm sao mà về được nhà. Ở nhà còn có con nhỏ, không biết giờ này nhà có bị ngập lụt hay không nữa", chị Thanh lo lắng.

Chờ 2 tiếng đồng hồ, thấy một chiếc thuyền chở người đi cứu trợ, chị Thanh mới nhẹ nhõm xin đi nhờ. Ngay khi đó, người trên thuyền đưa áo phao cho chị Thanh và đưa chị về.

Đường vào xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương bị ngập nặng nề.

Được biết, xã Thanh Xuân là một trong những "rốn lũ" của huyện Thanh Chương. Do ở vùng hạ du nên sau khi nước ở thượng nguồn rút, xã trở thành ốc đảo bị nước lũ bủa vây. Tuy nhiên, UBND xã Thanh Xuân chỉ có một chiếc thuyền, gây khó khăn trong công tác cứu trợ người dân cũng như chuyên chở người dân ra ngoài.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân cho biết, do trên địa bàn có mưa to đến rất to, kết hợp với nước sông Lam dâng cao nên người dân trong xã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, đường vào xã bị ngập hơn 2m.

Đến 14h chiều nay (30/10) toàn xã Thanh Xuân có 70 hộ bị ngập, 173 hộ nằm trong diện phải di dời, 223 hộ cần nước uống và lương thực.