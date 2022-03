Đi lại nhiều, ngồi ít: Tăng tỉ lệ sống lâu gấp 5 lần, kể cả bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

Bệnh nhân đã điều trị ung thư ngồi nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày có khả năng tử vong cao gấp 5 lần trong những năm sau đó so với những người ngồi ít hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy, các hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm.

Điều “đáng báo động” là rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị ung thư có lối sống ít vận động, nhóm thực hiện nghiên cứu - TS Chao Cao và TS Lin Yang, Cơ quan Dịch vụ Y tế Alberta ở Calgary, Canada chia sẻ với WebMD.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo, các bệnh nhân ung thư sau khi điều trị có thể tuân theo các hướng dẫn hoạt động thể chất giống mọi người. Mục tiêu là dành khoảng 150 - 300 phút hoạt động vừa phải hoặc 75 - 150 phút hoạt động mạnh mỗi tuần (hoặc kết hợp cả hai).

Hoạt động thể chất và bí quyết để kéo dài tuổi thọ.

"Hoạt động từ 300 phút mỗi tuần trở lên sẽ là lý tưởng nhất", TS Cao và TS Lin cùng cho biết.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới đây của nhóm tác giả trên, khảo sát hơn 1.500 bệnh nhân đã trải qua quá trình điều trị ung thư, hơn một nửa (57%) cho biết họ không có bất cứ hoạt động thể chất nào trong thời gian rảnh rỗi vào mỗi tuần.

Khoảng 16% bệnh nhân có hoạt động nhưng không đủ hoặc ít hơn 150 phút mỗi tuần. Trong khi đó, 28% người bệnh hoạt động tích cực, dành hơn 150 phút để hoạt động thể chất hàng tuần.

Tìm hiểu sâu hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, hơn 1/3 trong số những người trên cho biết họ ngồi từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thậm chí, 1/4 cho biết họ ngồi hơn 8 tiếng mỗi ngày.

Trong suốt 9 năm sau đó, có 293 người bệnh ung thư đã qua đời. Trong đó, 114 người qua đời vì ung thư, 41 người mất vì bệnh tim và 138 người qua đời vì các nguyên nhân khác.

Sau khi tính đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả này, các chuyên gia kết luận rằng, dù nguy cơ tử vong là gì, những bệnh nhân đã mắc ung thư có hoạt động thể chất sẽ có khả năng sống lâu hơn cao hơn 65% so với những người không hoạt động gì.

Ngồi nhiều tăng nguy cơ mắc bệnh và giảm bớt tuổi thọ ở bệnh nhân đã điều trị ung thư.

Theo nghiên cứu của Tạp chí y khoa JAMA Oncology, ngồi trong thời gian dài đặc biệt nguy hiểm. So với những bệnh nhân ung thư ngồi ít hơn 4 tiếng mỗi ngày, những người ngồi hơn 8 tiếng một ngày có nguy cơ tử vong cao hơn gần 50%, bởi mọi nguyên nhân. Trong khi đó, họ cũng có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 50% so với nhóm bệnh nhân ngồi ít hơn.

Những bệnh nhân đã trải qua các đợt điều trị ung thư nếu ngồi hơn 8 tiếng một ngày, không hoạt động thể chất hoặc có nhưng không hoạt động đủ đều có nguy cơ tử vong cao gấp 5 lần, bởi bất kỳ nguyên nhân nào.

Do vậy, TS Cao và Yang đưa ra lời khuyên rằng, hãy hoạt động nhiều hơn và ngồi ít đi, di chuyển nhiều hơn và di chuyển thường xuyên để tăng cơ hội sống lâu hơn sau khi điều trị ung thư.

“Tránh ngồi lâu là điều cần thiết đối với hầu hết những người bệnh còn sống sau khi điều tị ung thư để giảm nguy cơ tử vong sớm sau này", chuyên gia cho biết.