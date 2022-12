Đi hát bị chê hết lời, Á hậu Hoàng Thùy nói 'tôi không nhận mình là ca sĩ'

Hình ảnh của Hoàng Thùy trong sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Ngày 1/12, video ghi lại tiết mục của Hoàng Thùy trong một sự kiện mới diễn ra được chia sẻ trên mạng xã hội và gây tranh cãi. Sau khi theo dõi phần trình diễn của á hậu, hầu hết khán giả cho rằng cô hát ngang, chất giọng yếu, mỏng, kỹ thuật còn hạn chế. Sự việc sẽ không đáng tranh cãi nếu Hoàng Thùy hát ở sự kiện mang tính cá nhân. Tuy nhiên, á hậu thể hiện ca khúc trong đêm chung kết một cuộc thi và cho biết sẽ còn nhiều sản phẩm được cô phát hành.

“Hoàng Thùy hát thiếu cảm xúc”, “Trong giới giải trí, ai cũng có thể cầm mic và đi hát”, “Tôi ghi nhận sự nỗ lực của Hoàng Thùy nhưng cô ấy cần cố gắng nhiều. Giọng hát vẫn khá tệ”, “Hoàng Thùy vẫn nên tập trung làm người mẫu thì hơn”, khán giả bình luận.

Trao đổi với Zing về tranh cãi của khán giả, Hoàng Thùy cho biết sau khi đạt á quân tại chương trình Trời sinh một cặp, cô được đặt nhiều câu hỏi về việc có trở thành ca sĩ hay không. Tuy nhiên, đến hiện tại câu trả lời của Hoàng Thùy vẫn là: "Nếu có duyên cùng sản phẩm phù hợp, tôi sẽ hát và xem nó như món quà tặng khán giả, những người yêu thương”.

Hoàng Thùy biểu diễn trong sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Cô nói thêm: “Về danh xưng ca sĩ, tôi không dám nhận. Với tư cách một người hoạt động nghệ thuật, tôi hiểu bất kỳ danh xưng nào cũng cần có kỹ năng, trách nhiệm và đam mê. Tôi dành sự tôn trọng cho những ai đã và đang là ca sĩ. Họ đã trải qua quá trình dài để rèn luyện và phấn đấu. Do đó, bản thân tôi không thể nhận mình là ca sĩ. Tôi chỉ là người yêu thích âm nhạc và muốn truyền tải những điều tích cực thông qua âm nhạc".

Nói về việc biểu diễn trong sự kiện, Hoàng Thùy giải thích cô làm giám khảo cuộc thi nên được ban tổ chức ngỏ ý. “Tôi mong bước đi đầu tiên này nhận về nhiều sự góp ý của mọi người, để hành trình phía trước của tôi nói chung và các sản phẩm âm nhạc nói riêng tốt hơn”, cô nhấn mạnh.

Hoàng Thùy từng đoạt giải quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Năm 2019, người đẹp sinh năm 1992 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và lọt top 20 chung cuộc. Vừa qua, Hoàng Thùy tham gia chương trình Trời sinh một cặp và gây tranh luận khi cover ca khúc Rolling In The Deep.