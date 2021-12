'Dì ghẻ' bị khởi tố tội danh kịch khung 3 năm tù, nhiều luật sư không đồng tình

(VTC News) -

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân là bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Ngay sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh "Hành hạ người khác", nhiều luật sư bày tỏ không đồng tình.

Theo LS Lê Ngọc Luân (Công ty Luật GOLD KEY, hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé V.A.), qua thông tin, chứng cứ nắm được và báo chí đưa tin thì hành vi của Trang có dấu hiệu của tội “Giết người”, chứ không phải tội “Hành hạ người khác”. "Vụ án này nếu chỉ khởi tố một mình bà Trang là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm", LS Luân nói.

LS Lê Ngọc Luân.

Theo LS Luân, sáng nay, đơn tố cáo chính thức đã được gửi đi và GOLD KEY sẽ kiến nghị khẩn cấp đề nghị xem xét thay đổi tội danh cũng như không bỏ lọt tội phạm.

"Chi tiết thế nào sẽ thông tin sau để đảm bảo tối đa quyền lợi cho gia đình. Hiện mẹ cháu đang bị chấn động tâm lý, hoảng loạn và đau đớn. Bác ruột như người mất hồn dù cố gắng mạnh mẽ, nói chuyện với tôi mà nước mắt cứ chảy", LS Luân cho biết.

LS Luân tin rằng pháp luật không bỏ lọt ai và hy vọng việc khởi tố ban đầu tội “Hành hạ người khác” chỉ là biện pháp tạm thời cấp tốc, cơ quan điều tra và VKS quận Bình Thạnh cũng như Công an TP.HCM sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự thật, xử đúng người, đúng tội.

Cùng quan điểm, LS Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp) cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 với trường hợp này có thể là bước đầu để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

"Trong quá trình điều tra, rất có thể cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh sang tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người. Với tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt chỉ đến 3 năm tù, bởi hành vi hành hạ người khác chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tổn thương cơ thể, chứ không phải là đánh đập gây thương tích hoặc gây thiệt mạng nạn nhân.

Trường hợp đối tượng đánh vào những vùng hiểm yếu hoặc sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra thương tích nghiêm trọng dẫn đến nạn nhân tử vong thì phải xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người" mới phù hợp với quy định của pháp luật", LS Cường nói.

LS Đặng Văn Cường.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người bố của cháu bé biết bị can thực hiện hành vi đánh đập con, nhưng vẫn thể hiện thái độ đồng tình bằng cách xúi giục hoặc giúp sức, bỏ mặc sự việc diễn ra thì người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

"Vụ án này sẽ là bài học cho những kẻ vô cảm, độc ác, thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em. Dư luận xã hội lên án mạnh mẽ đối với những đối tượng hành hạ trẻ em, những người biết về hành vi hành hạ trẻ, nhưng không can thiệp kịp thời. Đồng thời, pháp luật sẽ có những chế tài phù hợp đối với từng hành vi vi phạm pháp luật trong việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em", LS Cường nhấn mạnh.

Trước đó, LS Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, hiện Hội đang làm các thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé A.

Theo nhận định ban đầu của LS Nữ, qua những dấu vết thu giữ tại hiện trường và những vết thương trên người bé A., trong đó có cả những vết thương đã được khâu trên đầu, có vết thương mưng mủ, chứng tỏ việc bạo hành bé đã diễn ra trong thời gian dài.

Thi thể bé V.A. đầy vết bầm tím.

Do đó người đại diện cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM không đồng tình với việc cơ quan công an khởi tố "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Hành hạ người khác" mà phải khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người hoặc tội giết người.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé. Tôi mong cơ quan chức năng cùng chung sức để điều tra, làm rõ”, LS Nữ cho biết.