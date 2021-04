Đi gặp bạn mới quen qua Facebook, 2 thiếu nữ bị hiếp dâm

(VTC News) -

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tiếp nhận đơn tố giác của chị Vũ Thị M. (17 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về việc chị và em Nguyễn Thị T. (15 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng) bị 2 thanh niên giở trò đồi bại.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 2 nghi phạm là Đỗ Văn Trường (SN 1991) và Hoàng Văn Hoàn (SN 1998), đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Hoàng Văn Hoàn (bên trái) và Đỗ Văn Trường tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Tại cơ quan công an, Trường và Hoàn khai nhận hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với 2 thiếu nữ trên tại một nhà nghỉ ở thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn huyện Việt Yên, do đó Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Việt Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết, Trường quen chị M. qua Facebook. Tối hôm xảy ra sự việc, Trường và Hoàn cùng chị M. và T. đã đi ăn uống cùng nhau. Sau khi về phòng trọ, chị M. cãi nhau với bạn cùng phòng nên gọi điện cho Trường, Hoàn đến đón 2 chị em rồi xảy ra sự việc trên.

"Nạn nhân và nghi phạm có sự quen biết, tuy nhiên trường hợp bị hại dưới 16 tuổi nên khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã xác minh, xử lý theo quy định pháp luật", Thượng tá Tuấn cho biết thêm.