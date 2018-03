Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương ở Bến Tre

Vào khoảng 8h, ngày 21/2 (Mùng 6 Tết), địa bàn TP Bến Tre xảy ra một vụ xô xát, khiến 2 người bị thương nặng.

Theo đó, anh Lê Văn Sây (55 tuổi) cùng vợ là chị Trần Thị Kim Thanh (43 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là nhân viên của Công ty bảo vệ an ninh Hoàng Long - Chi nhánh tại ấp Phú Thạnh (xã Phú Hưng, TP Bến Tre).

Hiện trường vụ việc.

Do có mâu thuẫn về tiền lương, nên vợ chồng anh Sây tìm đến công ty yêu cầu Trần Quốc Huy (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty bảo vệ an ninh Hoàng Long tại Bến Tre, trả số tiền 3 triệu đồng công ty đã nợ lương từ ngày 1/2 đến 17/2/2018.

Tại đây, anh Sây và Huy đã xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Huy liền dùng dao chém vào đầu ông Sây, thấy vậy bà Thanh chạy đến can ngăn cũng bị Huy chém vào cổ, bị thương nặng.

Cả hai nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Trần Quốc Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

