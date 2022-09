Đi đánh bắt cá, người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích

Sáng 29/9, thông tin từ UBND huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), từ ngày 28 -29/9, do ảnh hưởng của bão số 4 trên địa bàn huyện xảy ra mưa to.

“Có 1 người bị lũ cuốn trôi trong lúc đi đánh cá trên sông Lam. Hiện tại người đàn ông này đang mất tích, phía huyện, xã đang huy động các lực lượng chức năng tìm kiếm”, nguồn tin cho biết thêm.

Cụ thể, khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Hữu H. (SN 1983, trú tại xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi thả lưới đánh cá trên sông Lam. Trong lúc đánh cá, anh H. không may bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, mưa lớn xảy ra từ đêm 28/9, một gia đình ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang ăn cơm tường nhà bị sập. May mắn mọi người kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, ngoài thiệt hại về người, huyện này có khoảng 510 căn nhà bị ngập; 2 điểm trường tại xã Thanh Ngọc và Thanh Nho bị ngập; nhà bị sạt lở phải di dời là 5 nhà; 1 nhà bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Khoảng 500m tường rào trường học, nhà dân và trụ sở UBND xã Thanh Ngọc bị đổ sập.

Bên cạnh đó, có gần 5km đường bê tông nông thôn bị sạt lở nghiêm trọng; kênh mương bị sạt lở gần 1km; có 170ha thủy sản bị thiệt hại trên 70%; hơn 100 ha rau màu, cây công nghiệp hư hỏng; hơn 500 con gia cầm, trâu bò, lợn bị chết… Hiện thiệt hại về số tiền ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (29/9) khu vực Nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; khu vực Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 03h ngày 29/9 có nơi trên 170mm như: Thanh Mỹ (Thanh Chương, Nghệ An) 329mm, Thanh Hương (Thanh Chương, Nghệ An) 251.2mm, Đà Sơn (Nghệ An) 218.6mm, Đô Lương (Nghệ An) 195.8mm, Nghi Hải (Nghệ An) 186.8mm, …

Dự báo, ngày và đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hoà Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.