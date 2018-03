Đi chơi ở Sa Pa, cô gái trẻ gặp lại kẻ từng lừa bán người sang Trung Quốc

(VTC News) - Đang đi chơi tại Sa Pa, bất ngờ nhận ra kẻ từng lừa và bán mình sang Trung Quốc, ngay lập tức, cô gái hô hoán và bạn bè quây bắt kẻ buôn người.

Công an thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) vừa bắt được kẻ buôn người tại điểm du lịch Sa Pa.

Đang đi du Xuân đầu năm, một cô gái tại Lào Cai bất ngờ phát hiện ra kẻ từng bán mình sang Trung Quốc. Ngay lập tức, cô gái này đã hô hoán bạn bè quây bắt kẻ buôn người.

Kẻ buôn người bị người dân bắt giữ. (Ảnh: Siêu Nhân Mai)

Theo tìm hiểu, đối tượng này tên là Vàng A Tình. Nạn nhân là cô gái sống tại xã Ý Lình Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai.

Theo lời kể của nạn nhân, Vàng A Tình từng lừa và bán cô sang Trung Quốc. Rất may, một thời gian sau, cô đã trốn thoát về Việt Nam.

Trả lời VTC News, một cán bộ điều tra Công an thị trấn Sa Pa (Lào Cai) cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, các chiến sỹ công an tại thị trấn đã có mặt tại điểm du lịch Sa Pa.

Tại đây, người dân đã giao Vàng A Tình cho lực lượng công an. Sau đó, kẻ buôn người bị đưa về trụ sở công an huyện. Hiện tại, lực lượng công an Sa Pa đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lưu Ly