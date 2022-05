Đi bộ băng qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương, người phụ nữ bị xe tông chết

(VTC News) -

Ngày 12/5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông Đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn người phụ nữ đi bộ băng qua cao tốc bị xe tông chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ BS 83A - 056.50 đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Đến đoạn Km48 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì bất ngờ tông trúng một phụ nữ từ trên dải phân cách đang băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Do xe đang đi tốc độ cao trên cao tốc, tài xế không phanh kịp nên trông túng người phụ nữ chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông Đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT và Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương kịp thời có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm giữa làn đường số 1 và đường số 2, xe ô tô bị hư hỏng nằm trên làn dừng khẩn cấp, cách thi thể người phụ nữ khoảng 100m.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn thương tâm do người đi bộ cố tình di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trước đó, ngày 23/2, tại Km 34+250 tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương (hướng Tiền Giang đi TP.HCM) thuộc địa phận xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An xảy ra vụ T giữa xe ô tô 29 chỗ biển số 71B-003.xx do anh H.Đ.T, (SN 1968, trú tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) và người đi bộ băng qua đường.

Nạn nhân là anh P.T.S, SN 2000 trú tại TP Tân An, Long An. Vụ tai nạn khiến anh S. bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi; xe ô tô khách bị hư hỏng phần đầu xe.

Nguyên nhân ban đầu do anh P.T.S. đi bộ đi vào đường cao tốc trái quy định. Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc.