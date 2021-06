ĐHĐCĐ Văn Phú – Invest: Kế hoạch doanh thu năm nay tăng trưởng 43%

(VTC News) -

Qua đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm nay là 3.100 tỷ đồng; lãi sau thuế 341 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 43% và 11% so với năm ngoái.

Bám sát kế hoạch bàn giao The Terra - An Hưng cuối năm nay

Sáng nay, CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (Mã chứng khoán: VPI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay thông qua hình thức họp trực tuyến. Trước đó, ngày 17/6 năm nay, VPI đã hoàn thành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch năm nay cũng như các nội dung quan trọng khác.Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với tổng doanh thu hợp nhất 3.100 tỷ đồng, tăng 43% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 11% lên 341 tỷ đồng.

Hình ảnh đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông trực tuyến của Văn Phú – Invest.

Tại đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Đoàn Châu Phong - Tổng giám đốc Văn Phú – Invest cho biết: Năm nay, chúng tôi đánh giá nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 mang tính toàn cầu, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và tác động tới kinh tế Việt Nam. Trong quý II năm nay dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Việt Nam với quy mô rộng và khó kiểm soát, đặc biệt ở hai đầu tàu kinh tế là TP. Hà Nội và TPHCM có thể kéo tăng trưởng chậm lại so với kế hoạch.

Với những nhận định trên, đánh giá nguồn lực phát triển của công ty, chúng tôi lựa chọn chiến lược của VPI năm 2020 và năm nay là ổn định hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội tích lũy quỹ đất để tăng tốc phát triển trong giai đoạn 2022 đến 2025.

Kế hoạch kinh doanh của Văn Phú – Invest năm nay (Nguồn: VPI).

Năm nay, VPI dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu chính từ dự án The Terra -An Hưng và một phần dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra - Hào Nam; doanh thu từ kinh doanh khu căn hộ dịch vụ Oakwood Residence Hồ Tây. Cụ thể, phần cao tầng của dự án An Hưng với quy mô 1328 căn hộ (3 toà tháp 45 tầng), toàn bộ số căn hộ trên đã được chủ đầu tư phân phối hết tới khách hàng, dự án dự kiến ghi nhận doanh thu khoảng 2500 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh COVID-19 gây khó khăn cho toàn bộ ngành Dịch vụ - khách sạn thì dự án Oakwood Residence Hồ Tây vẫn hoạt động ổn định và mang lại doanh thu khoảng 120 tỷ cho VPI.

Cập nhật tình hình một số dự án, Tổng giám đốc Đoàn Châu Phong cho hay công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo cam kết hoàn thành kế hoạch bàn giao dự án Terra - An Hưng vào quý cuối năm nay.

Dự án The Terra – An Hưng đã hoàn thành cất nóc cuối năm 2020 (Ảnh: VPI).

Đẩy mạnh hoạt động M&A, mở rộng quy mô quỹ đất 1.000 ha hiện có

Về công tác đầu tư, công ty cho biết sẽ đẩy mạnh hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư dự án tại các thị trường mục tiêu như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ… với tổng quỹ đất khoảng 1.000 ha đáp ứng mục tiêu phát triển trong tầm nhìn trung và dài hạn công ty đã đặt ra.

Nổi bật có dự án trải dài trên cả nước như: dự án Khu biệt thự Hùng Sơn, VPI đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong tháng 4 năm nay, dự kiến mở bán đầu quý 4 năm nay; Khởi công Dự án Khu nhà ở Công nhân và TMDV CN Yên Phong - Bắc Ninh. Ngoài ra, VPI đẩy mạnh công tác phóng mặt tại một số dự án điển hình như Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương - TP Cần Thơ. dự án Vlasta Thuỷ Nguyên – Hải Phòng nhằm triển khai nhanh công tác thi công và kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, với chủ trương mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng từ các quỹ đất dự án hiện có, ban lãnh đạo Văn Phú - Invest đã xúc tiến nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác uy tín tại Việt Nam cũng như các đối tác nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… để hoạch định việc hợp tác dài hạn. Song song với việc đó, Văn Phú - Invest cho biết sẽ tăng cường các hoạt động M&A nhằm bổ sung nguồn cung quỹ đất góp phần tăng trưởng của công ty.

Về mặt nhân sự cấp cao của Văn Phú – Invest cũng có sự thay đổi sau đại hội hôm nay. Cụ thể, ĐHĐCĐ đã hông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Đức Long và đồng thời bầu bổ sung bà Đỗ Thị Thanh Phương làm Thành viên HĐQT thay thế cho ông Ngô Đức Long với tỷ lệ bầu đạt 99,99%.