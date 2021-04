ĐH An ninh Nhân dân: Giảng dạy các môn khoa học pháp lý đáp ứng tình hình mới

(VTC News) -

Ngày 1/4, Trường ĐH An ninh Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Nội dung, chương trình và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu, học tập các môn khoa học pháp lý đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới” do Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Trong những năm qua, chương trình đào tạo các môn khoa học pháp lý trong các trường CAND và các quy định của Bộ Công an về quản lý giáo dục, đào tạo đã có sự phát triển mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho hoạt động huấn luyện, nâng cao năng lực lực lượng CAND.

Lực lượng CAND đã chú trọng nghiên cứu, xây dựng, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm cải tiến, cập nhật nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học các môn khoa học pháp lý trong các trường CAND và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần khắc phục những bất cập, khó khăn của phưng thức tổ chức đào tạo hiện tại.

Thiếu tướng, PGS TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh Nhân dân cho rằng, việc tổ chức hội thảo khoa học sẽ là điều kiện để Nhà trường nghiên cứu phục vụ cho công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, pháp lý đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình và góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo các môn khoa học pháp lý trong thời kỳ mới.

Thượng tướng, PGS TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, Thượng tướng, PGS TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng trong việc phát hiện những bất cập, khuyến nghị các giải pháp, định hướng trong nội dung, chương trình và góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo các môn khoa học pháp lý trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, PGS TS Nguyễn Văn Thành khẳng định, những ý kiến đóng góp này sẽ được tập hợp gửi Ban Chỉ đạo hội thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phục vụ yêu cầu công tác trong tình hình mới.