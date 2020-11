Der Klassiker qua những con số và câu chuyện lịch sử: Long tranh hổ đấu

Không phải một trận derby cùng thành phố như Rangers vs Celtics hay Inter Milan vs AC Milan, không mang yếu tố chính trị - xã hội như Real Madrid vs Barcelona hay Boca Juniors vs River Plate, nhưng không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ gọi trận đấu giữa Borussia Dortmund với Bayern Munich là Der Klassiker – Siêu Kinh Điển nước Đức.

Kể từ khi Bundesliga được thành lập vào năm 1963, 34 trong tổng số 57 Chiếc Đĩa Bạc đã thuộc về Bayern Munich (29) và Borussia Dortmund (5), một minh họa cho tầm vóc của họ. Trong 27 mùa giải gần nhất, chỉ có 4 lần mà vị trí mà dẫn đầu bảng xếp hạng vào cuối mùa không phải cái tên Dortmund hay Bayern. Sự xuất sắc không chỉ được thể hiện qua số danh hiệu, mà còn được đo đếm bằng lượng CĐV. Dortmund và Bayern Munich là hai đội bóng đón lượng khán giả trung bình mỗi trận đấu cao nhất tại Châu Âu ở mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, màn thư hùng tới đây trên sân Signal Iduna Park sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Song, những khán đài trống vắng sẽ không thể nào giảm bớt sự căng thẳng đã tồn tại từ năm 1965 của trận Siêu kinh điển nước Đức. Ở lần gặp nhau đầu tiên giữa hai đội ở Bundesliga, Dortmund giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Reinhold Wosab, trong ngày mà tài năng trẻ khi ấy của Bayern là Franz Beckenbauer sút hỏng một quả 11 mét.

Sự cạnh tranh giữa hai CLB diễn ra tương đối dịu êm trong một thời gian dài cho đến khi bùng nổ ở thập niên 90, khi Dortmund tập hơn được nhiều ngôi sao của bóng đá Đức như Matthias Sammer, Michael Zorc, Andreas Moeller,... Hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp của đoàn quân vàng đen ở mùa 1994/95 và 1995/96 đã khiến Bayern Munich nóng mặt, và đó cũng là lúc đại chiến Dortmund-Bayern trở nên nảy lửa hơn. Ít ai có thể quên va chạm giữa Lothar Matthaeus với Andreas Moeller năm 1996, hay cú kungfu huyền thoại của Oliver Kahn vào người Stephane Chapuisat năm 1999, và một trận đấu lập kỷ lục Bundesliga với 10 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ năm 2001.

Tuy nhiên, Der Klassiker không chỉ có bạo lực. Năm 2004, khoản vay 2 triệu Euro từ Bayern Munich phần nào giúp Dortmund vượt qua khó khăn về tài chính. Hai đội tiếp tục cuộc đua cho chiếc đĩa bạc kể từ những năm 2010, khi Jurgen Klopp cập bến Signal Iduna Park và biến Dortmund trở thành một thế lực thực sự. Der Klassiker được nâng lên một tầm cao mới, khi lần đầu tiên có một trận chung kết Champions League toàn Đức năm 2013.

Cuốn sử sách về Der Klassiker sẽ bước sang chương thứ 128 vào cuối tuần này. Trong 127 lần gặp gỡ trước đây, Bayern Munich có tới 61 chiến thắng trong khi con số của Dortmund chỉ là 33. Nếu chỉ tính riêng ở Bundesliga, đội bóng xứ Bavaria thắng 49, hòa 29 và thua 26 lần trong những cuộc chạm trán đại kình địch. Hai đội cũng đã đối đầu nhau 1 lần trong mùa giải 20/21 ở trận Siêu Cúp Đức, và pha lập công của Joshua Kimmich trong những phút cuối đã mang về cho đội chủ sân Allianz Arena danh hiệu thứ 5 trong năm 2020.

Dẫu cho Borussia Dortmund có phần lép vế trước Bayern Munich cả về thành tích lẫn tỉ số đối đầu trong những năm gần đây, nhưng trận Der Klassiker sắp tới vẫn rất đáng để chờ đợi. Một đội hình với những tài năng trẻ hàng đầu thế giới của Dortmund sẽ được thử lửa trước đội bóng mạnh nhất Châu Âu thời điểm hiện tại. Hơn nữa, cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa 20/21.

Ngoài ra, theo thống kê từ Bundesliga, trung bình một trận Der Klassiker có tới 3.2 bàn thắng được ghi. Những yếu tố kể trên đủ để người hâm mộ có thể trông chờ vào một bữa tiệc bóng đá hấp dẫn trên sân Signal Iduna Park. Borussia Dortmund chạm trán Bayern Munich, 00h30 ngày 8 tháng 11. Trận đấu sẽ được gửi tới đông đảo khán giả Việt Nam trên các kênh truyền hình On Sports (VTC3), VTV5, VTV6, Thể Thao TV HD và BTV2.