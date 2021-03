Đẹp tinh tế cùng tuyệt chiêu phối đồ với chân váy xếp ly từ Kiều My Shop

(VTC News) -

Chân váy xếp ly mặc với áo phông

Mùa hè là lúc áo phông được trưng diện nhiều nhất. Chúng ta biết rằng áo phông là kiểu trang phục phổ biến, cả nam và nữ đều yêu thích. Quan trọng hơn là mẫu áo này rất dễ cho chúng ta kết hợp trang phục.

Sự kết hợp giữa váy xếp ly với áo phông mang lại cho các bạn nữ vẻ đẹp duyên dáng. Nó khá năng động, hiện đại nhưng chắc chắn không kém phần tươi trẻ. Đó có thể là áo đơn sắc, áo có họa tiết tùy sở thích. Nhưng nếu như bạn hơi mũm mĩm thì nên cân nhắc chiếc áo đơn sắc nhé.

Chân váy xếp ly không thể nào thiếu đi chiếc áo sơ mi

Váy xếp ly vốn đã có phần “bánh bèo”, nữ tính. Nên khi mặc với áo sơ mi, bạn cần tinh tế chọn lựa nhé. Kiều My Shop thấy rằng, set đồ này vô cùng ấn tượng, dễ ứng dụng trong nhiều môi trường.

Kín đáo, lịch sự, hiện đại, thanh lịch là những gì chúng ta đánh giá về cách mix đồ với chân váy xếp ly và áo sơ mi. Nếu như bạn theo đuổi phong cách lãng mạn thì cứ lựa chọn chiếc áo sơ mi cách tân. Còn nếu như bạn thích phong cách đơn giản, trang nhã thì khác. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi trơn, áo đơn sắc cũng đủ để bạn trông thật đẹp rồi.

Áo hai dây có mặc với chân váy xếp ly được hay không?

Một điều mà chúng ta đều biết đó là áo hai dây là đại diện cho phong cách sexy, quyến rũ. Váy xếp ly lại gợi nhớ tới hình ảnh mềm mại, nhẹ nhàng của nữ giới.

Đây sẽ là set đồ ăn ý với những cô nàng theo đuổi phong cách đầy gợi cảm. Lựa chọn một chiếc áo hai dây mình yêu thích, sơ vin gọn gàng trong chân váy xếp ly là đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy xếp ly với một chiếc áo thun

Khi trời trở lạnh thì chắc chắn chúng ta không thể nào mặc áo hai dây hay áo phông nữa. Điều đó không có nghĩa là bạn phải dẹp bỏ chiếc váy xếp ly vào trong tủ. Chỉ cần trang bị cho mình thêm một chiếc áo thun dài tay là được.

Lưu ý nên chọn những chiếc áo thun vừa vặn với cơ thể thì càng đẹp. Nó giúp bạn tôn vinh được từng đường cong đầy gợi cảm mà chẳng cần “bán da, bán thịt”.

