Đèo Khánh Lê lại sạt lở, tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt ngồn ngộn đất đá

(VTC News) -

Sáng 1/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa to kéo dài, lúc 20h15 ngày 30/11, tại Km39+280 Quốc lộ 27C, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (đèo Khánh Lê) xảy ra sạt lở taluy dương.

Hàng ngàn khối đất đá trút xuống tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. (Ảnh: C.M)

Ước tính, khoảng 2.400 m3 đất, đá cuốn theo cây cối tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Ngay khi xảy ra sạt lở, Chi cục Quản lý đường bộ đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì đường bộ thực hiện thu dọn ngay khi thời tiết thuận lợi, cử công chức tham gia đảm bảo giao thông; đồng thời thông báo cho tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Khánh Vĩnh để lập phương án đóng tuyến đường, phân luồng giao thông không cho các phương tiện lưu thông tuyến Quốc lộ 27C.

Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh - cho hay huyện ghi nhận 7 điểm sạt lở ở đèo Khánh Lê, từ Km39 đến Km62 trở lên đã thông tuyến 1 làn, dự kiến trong trưa nay sẽ thông tuyến làn còn lại để xe lưu thông.

Đèo Khánh Lê sạt lở cách đây hơn nửa tháng. (Ảnh: V.H)

Được biết, trong đợt mưa lũ xảy ra cách đây hơn nửa tháng, đèo Khánh Lê cũng lâm vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến giao thông Nha Trang - Đà Lạt bị ách tắc.