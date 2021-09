Đến Mỹ khám phá 12 'kỳ quan đá' ngoạn mục hiếm có

Du khách sẽ không muốn bỏ lỡ những kỳ quan thiên nhiên độc đáo này.

Valley of Fire, Nevada

Valley of Fire hay còn gọi là "thung lũng Lửa", được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước.

Valley of Fire được hình thành từ sa thạch Aztec màu đỏ, cam và các tầng đá trắng giống như cảnh quan trên sao Hỏa.

Từ Las Vegas, bạn có thể dễ dàng đến thăm công viên trong ngày. Hành trình tham quan hơn 2km sẽ đưa bạn khám phá những ngọn sóng lửa tuyệt đẹp, cảnh quan ngoạn mục của hẻm núi Pink Canyon và Beehives.

Ngoài ra, con đường mòn Petroglyph Canyon với nghệ thuật trên đá của người Pueblo hàng ngàn năm trước cũng rất đáng chiêm ngưỡng.

Khu quốc gia Tent Rocks, New Mexico

Những vụ núi lửa phun trào cách đây hàng triệu năm đã bao phủ vùng đất này bằng đất đá, tro bụi dày tới 300m. Những tảng đá khổng lồ giống như những chiếc lều hoàn hảo bằng đá, một số cao gần 30m.

Nếu muốn có chuyến đi bộ đường dài với nhiều cảnh đẹp, bạn hãy đi theo tuyến Cave Loop Trail. Nếu bạn ưa mạo hiểm, hãy đi theo đường Canyon Trail dài hơn 2km. Đường mòn này đi qua các vực sâu rồi lên tới đỉnh núi, nơi bạn có tầm nhìn toàn cảnh, hướng ra khung cảnh hùng vỹ của các ngọn núi Sangre de Cristo, Jemez và Sandia.

Khu quốc gia Colorado, Colorado

Khu bảo vệ quốc gia Colorado sở hữu một trong những quần thể đá đẹp nhất của vùng Tây Nam nước Mỹ. Dù là đi bộ đường dài, đạp xe hay lái xe, bạn dễ dàng bắt gặp rất nhiều hẻm núi đá đỏ, tháp sa thạch và đường hầm ngoạn mục.

Nếu muốn chiêm ngưỡng nhiều kiệt tác đá hơn nữa, hãy ghé thăm khu bảo tồn McInnis Canyons. Nơi đây có mật độ vòm đá nhiều thứ hai trên thế giới với vô số ngọn tháp, lều đá và các hốc đá. Đường Rim Rock Drive dài gần 40km sẽ đưa bạn vào sâu trong khu bảo tồn, dọc theo các vách đá dựng đứng, sau đó đi xuống thung lũng tuyệt đẹp.

Monument Rocks, Kansas

Đây là thắng cảnh tự nhiên quốc gia đầu tiên ở Mỹ. Những khối đá cao hơn 20m bằng cách nào đó đã xuất hiện giữa vùng trang trại khô cằn, vốn là tàn tích của một vùng biển cổ đại trải khắp vùng Trung Mỹ cách đây 80 triệu năm.

Những tảng đá chứa đầy hóa thạch và dễ bị xói mòn nên du khách được khuyến cáo không chạm vào. Để tới đây, bạn cần đi ô tô lên đường 14 và đường 16 của quận Gove, cho đến khi bạn nhìn thấy các cấu trúc đá giống như di tích Stonehenge nổi tiếng tại Anh từ đằng xa.

Khu quốc gia Cedar Breaks, Utah

Những rặng núi đá màu đỏ cam có độ sâu hàng trăm mét với những lều đá và ngọn tháp đổ dốc, điểm xuyết thêm rừng cây vân sam và linh sam. Để tránh phải đi bộ trên tuyết vào mùa đông, bạn nên ghé thăm công viên này từ tháng 6 đến tháng 10.

Dù không thể xuống dưới những rặng núi đá nhưng bạn có thể đi bộ dọc theo vành đai, qua những đồng cỏ và khu rừng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nơi đây. Ngắm hoàng hôn và bầu trời sao rực rỡ cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua cho du khách.

Hells Canyon, Idaho và Oregon

Đây là hẻm núi sâu nhất ở Mỹ, hơn nhiều so với Đại Vực (Grand Canyon) với bề rộng hơn 16km và nơi sâu nhất hơn 2km.

Hẻm núi được tạo ra bởi con sông Snake hùng vĩ từ vài triệu năm trước và không có cây cầu nào bắc qua vùng rộng lớn này.

Bạn có thể đi theo phía từ Idaho để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của hẻm núi. Nhưng trải nghiệm thực sự phải là từ dưới sông, khi bạn đi thuyền máy hoặc chèo xuồng vượt thác.

Craters of the Moon, Idaho

Khu bảo tồn quốc gia Craters of the Moon có diện tích 1.600km2, bề mặt địa chất có niên đại khoảng 2.000 đến 15.000 năm tuổi.

Khu vực này khá đa dạng về địa chất, như các ngọn đồi hình nón, sông dung nham, ống dung nham, nón phun trào, hóa thạch và vô vàn các lớp dung nham.

Khi đến đây, bạn hãy leo lên đỉnh Inferno Cone để có tầm nhìn tuyệt đẹp, khám phá đường mòn Caves dài gần 1km để đi qua các ống dung nham hoặc men theo đường mòn North Crater Flow.

Craters of the Moon còn là khu bảo tồn bầu trời đêm duy nhất của Mỹ, nơi bạn có thể ngắm nhìn dải Ngân hà tuyệt đẹp vào những đêm quang đãng.

Garden of the Gods, Colorado

Công viên này nằm ở ven thành phố Colorado Springs, thu hút du khách với những dãy núi đá sa thạch 300 triệu năm tuổi, cao hơn 90m sừng sững giữa rững cây bách xù.

Công viên có rất nhiều đường mòn, mỗi con đường sẽ dẫn bạn đến những dãy núi đá khổng lồ đỏ rực rỡ đầy choáng ngợp.

Ở đây có nhiều khu dã ngoại, bãi đậu xe và hoàn toàn miễn phí cho du khách. Hãy chọn cung đường ngắm cảnh dài 11km, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về kỳ quan thiên nhiên này.

Cathedral Spires, South Dakota

Là một phần của khu phức hợp Needles rộng lớn, Cathedral Spires là những ngọn tháp khổng lồ có hình dạng như một nhà thờ, cao hơn 150m sừng sững vươn lên khỏi rừng cây xanh rậm rạp của dãy núi Black Hills.

Cách không xa tuyến đường Needles, một con đường mòn đi bộ dài 3,8km sẽ đưa bạn vào giữa những ngọn tháp đá granit cao vút.

Bạn nên mang theo bữa ăn nhẹ để chinh phục chuyến đi bộ đường dài và quan sát động vật hoang dã. Thêm vào đó, một tuyến đi bộ 12km lên đỉnh Black Elk sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của nơi đây.

Devils Tower, Wyoming

Devils Tower hay "Tháp Quỷ" là bối cảnh cho bộ phim viễn tưởng nổi tiếng "Close Encounters of the Third Kind". Kỳ quan này được tạo thành từ một loại đá núi lửa là phonolit, hình lục giác và cao gần 300m.

Đường mòn Tower dài 2km bao quanh tháp và 4 con đường mòn khác mang đến cho du khách cái nhìn độc đáo về cấu trúc đá của ngọn tháp này.

Nếu đến thăm nơi đây vào mùa hè, bạn sẽ nhìn thấy những người leo núi gan dạ đang cố gắng chinh phục các bức tường thẳng đứng của tháp đá.

Hồ Mono, California

Hồ Mono là nơi cực kỳ độc đáo. Là một trong những hồ nước lâu đời nhất trên lục địa, Mono không có cửa thoát nước, nước hồ mặn hơn đại dương và đầy những tháp tufa. Tháp tufa là những ngọn tháp canxi cacbonat rắn được tạo thành nơi các dòng nước ngọt gặp nước kiềm của hồ.

Bạn có thể chèo thuyền kayak, lướt ca-nô ở bãi biển Navy Beach, đi dạo ở khu vực South Tufa để chiêm ngưỡng và chụp ảnh những ngọn tháp độc đáo.

Du khách có thể nằm thư giãn trên bãi biển, chờ xem các loài chim săn mồi trên hồ hoặc thử cảm giác thả trôi bồng bềnh vì nước hồ này rất mặn.

Vách đá Paria Canyon-Vermillion, Utah và Arizona

Khu vực này giống một mê cung hoang sơ rộng lớn, gồm các hẻm núi, vách đá, sa mạc và cao nguyên chưa có sự tác động của con người. Nơi đây là thiên đường cho các cuộc phiêu lưu, những vị khách bộ hành, cắm trại và nhiếp ảnh gia.

Bạn sẽ cần giấy phép để đi bộ đường dài trong ngày hoặc lưu lại qua đêm ở Paria Canyon-Vermillion và hẻm núi Buckskin Gulch. Chỉ có 20 giấy phép được cấp mỗi ngày và thường phải đặt trước 4 tháng.