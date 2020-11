Đêm nhạc 'Cùng em vượt lũ' quyên góp được hơn 2,1 tỷ đồng cho học sinh Quảng Trị

Nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp bán đấu giá áo dài được 250 triệu đồng. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Tối 1/11, tại nhà hát VOH Music One, hơn 50 nghệ sĩ tham gia đêm nhạc “Cùng em vượt lũ” do ca sĩ Ngọc Mai, Đinh Hương, Thảo Trang và 2 người bạn học sinh phổ thông cùng quê Quảng Trị đứng ra tổ chức, vận động quyên góp giúp các em học sinh tại quê nhà vượt qua bão lũ, tiếp tục đến trường.

Ông Ulrich Wagner - Giám đốc Trung tâm anh ngữ RES - Đơn vị đồng tài trợ chương trình “Cùng em vượt lũ”. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trao đổi với VTC News, ông Ulrich Wagner - Giám đốc Trung tâm anh ngữ RES - Đơn vị đồng tài trợ chương trình “Cùng em vượt lũ” cho biết, ông đã sống ở Việt Nam 7 năm và luôn coi đây là quê hương thứ 2 của mình.

"Chứng kiến miền Trung chịu nhiều thiên tai, bão lũ, nên đã quyết định tài trợ và đồng hành cùng chương trình để giúp đỡ các em học sinh vùng lũ vượt qua những khó khăn”.

Tại đêm nhạc, 2 nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã bán đấu giá áo dài biểu diễn được 250 triệu đồng ủng hộ học sinh vùng lũ Quảng Trị.

Chia sẻ tại đêm nhạc, nghệ sĩ Quốc Nghiệp cho biết, “Những ngày vừa qua, nghe tin đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ thiên tai khiến mình vô cùng đau buồn. Chính vì lý do đó mình đã quyết định tham gia chương trình, mang bộ áo dài của mình và anh Cơ đã từng chinh chiến tại một cuộc thi lớn, với hi vọng đấu giá được một số tiền để chia sẻ cùng các em vùng bão lũ khắc phục khó khăn trước mắt. Thật may mắn khi bộ áo dài đã bán đấu giá được 250 triệu đồng”.

Tiết mục biểu diễn của 2 nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trong chương trình đêm nhạc. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Đêm nhạc “Cùng em vượt lũ” gồm 2 phần: Phần 1 chia sẻ về tình hình bão lũ miền Trung qua tiếng lòng của những người con miền Trung như Ngọc Mai, Quang Linh, Vân Khánh… Phần 2 là các ca khúc trẻ với không khí tươi vui, mang đến năng lượng tích cực chia sẻ với đồng bào miền Trung qua tiếng hát của Thảo Trang, Đinh Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Trung Quân Idol, Anh Tú, Bùi Công Nam…

Theo Ban tổ chức, đêm nhạc quyên góp được hơn 2,1 tỷ đồng. Trong ngày 2/11, đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc cùng nhiều thành viên nhóm sẽ đi ra Quảng Trị để trao quà đến các em học sinh vùng lũ.