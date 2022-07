Đêm nghệ thuật Sun Fest: 'Cuộc chiến' của những bước nhảy đỉnh cao

(VTC News) -

Chuỗi sự kiện Sun Fest lần đầu tiên đem đến một giải đấu đỉnh cao “Sun Beat Dance Battle”.

Vốn đã trở thành món ăn tinh thần độc đáo cho người dân và du khách tới Sầm Sơn suốt từ dịp 30/4 đến nay, chuỗi sự kiện Sun Fest do Sun Group đồng hành cùng thành phố Sầm Sơn tổ chức sẽ tiếp tục đánh dấu sức hấp dẫn của mình với đêm Sun Fest thứ 11 mang chủ đề “Sun Beat Dance Battle”.

Khác với các đêm biểu diễn nghệ thuật Sun Fest trước đó, đêm Sun Fest thứ 11 sẽ trở thành điểm hẹn của một giải thi đấu nhảy đường phố chất lượng và thú vị của những “hip hop dancer” đến từ khắp các tỉnh miền Bắc.

Hip Hop ra đời từ những năm 1970 trong cộng đồng người Mỹ Phi trẻ tại New York. Đây là một thể loại âm nhạc thường “sánh đôi” cùng Rap. Hip Hop thường được nhắc đến như một nét văn hóa nhiều hơn là âm nhạc. Tại Việt Nam, hip hop du nhập từ đầu thập niên 90 qua các điệu nhảy “Breakdance”.

Trải qua nhiều năm phát triển, hip hop đã trở thành nét văn hóa phổ biến và yêu thích của nhiều người trẻ Việt. Mặc dù được đón nhận bởi công chúng là thế nhưng riêng nhảy hip hop lại thường xuyên thiếu các sân chơi chuyên nghiệp và cơ hội để các bạn trẻ thể hiện đam mê và tài năng của mình. Chính vì vậy, để tôn vinh nét văn hóa này, chuỗi sự kiện Sun Fest tạo nên “trận chiến Sun Beat Dance Battle”, quy tụ 48 vũ công suất sắc nhất khu vực miền Bắc.

Sun Fest lần đầu tiên tạo cơ hội cho những bạn trẻ đam mê văn hóa hip hop tranh tài.

Giải đấu được chia làm 2 vòng. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra tại Circus Studio ở Hà Nội vào ngày 8/7 để lựa chọn ra top 16 thí sinh thuộc 3 thể loại chính và “oldschool” nhất của hip hop Dance là Breaking, hip hop và Popping. Tất cả top 16 của các thể loại sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp thành 16 đội để “tiến về” sân khấu Sun Grand Boulevard tại Sầm Sơn tham gia vòng chung kết của giải vào tối ngày 9/7.

Hình thức thi đấu trong đêm chung kết sẽ là những màn tranh tài của các đội trên cùng một đoạn nhạc. Cơ cấu giải sẽ bao gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, Top 8 và Top 16 với phần thưởng từ 3 triệu đồng cho đến cao nhất là 12 triệu đồng. Sẽ không có giới hạn nào về tài năng cho những thí sinh tham dự, chỉ có đam mê và sự nhiệt huyết để cống hiến cho khán giả Sầm Sơn những màn tranh tài gay cấn và đẳng cấp, thể hiện tinh thần của hip hop – thể loại nghệ thuật được đánh giá là “cú hích” cho một nền văn hóa đặc sắc.

Linh 3T sẽ là một trong 3 giám khảo “cầm cân nảy mực” cho “Sun Beat Dance Battle”.

Nhân tố đặc biệt của giải đấu không chỉ đến từ những thí sinh mà còn ở dàn Ban Giám khảo chất lượng. Những cái tên đầy sức hút với giới trẻ và được cộng đồng hip hop Dance coi trọng như Linh 3T, Popper Long electric và Phương Rùa sẽ tham gia “cầm cân nảy mực” cho những màn thi đấu trong đêm chung kết.

Bên cạnh đó, để mang đến sự bùng nổ trong cảm xúc hơn nữa cho khán giả, “Sun Beat Dance Battle” còn chào đón 2 khách mời đến “khuấy động” làn sóng hip hop cho phố biển Sầm Sơn là Last Fire Crew - nhóm nhảy nổi tiếng trong giới hip hop Việt Nam, truyền cảm hứng tới rất nhiều các bạn trẻ qua những lớp nhảy đường phố tới những sự kiện và hoạt động truyền thông ấn tượng và S.I.N.E (Saying Is Not Enough) - một trong những cái tên đi đầu và bảo chứng chất lượng cho BBoy Việt Nam.

Sun Fest trở thành chương trình nghệ thuật giải trí hàng đầu Sầm Sơn.

Đêm tranh tài “Sun Beat Dance Battle” hứa hẹn sẽ thổi một làn gió trẻ đậm chất đường phố đến chuỗi sự kiện Sun Fest nói riêng và thành phố biển Sầm Sơn nói chung. Với sự biến hóa không ngừng trong từng đêm diễn cùng sự nghiên cứu, đầu tư nghệ thuật nghiêm túc, Sun Fest đã khẳng định được vị trí là chương trình nghệ thuật giải trí hàng đầu Sầm Sơn, góp phần đưa du lịch địa phương thăng hạng, trở thành điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu miền Bắc.