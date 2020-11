Đêm nay, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên mưa to, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Đêm qua và sáng nay (6/11), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tính từ 19h ngày 5/11 đến 13h ngày 6/11) với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn như Đức Phong (Quảng Ngãi) 634.4mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 563mm, Tam Trà (Quảng Nam) 402mm, Trà My (Quảng Nam) 301mm.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên đêm nay (6/11), ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa to lượng mưa phổ biến 50-100mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm.

Trong đêm nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các huyện ở Quảng Nam như Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My; Quảng Ngãi: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi; Bình Định: An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh.

Từ ngày mai (7/11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên.

Trong đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Atsani nên đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ở Vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; ở Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.