Đêm nay, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm qua và rạng sáng nay, nhiều tỉnh ở Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông như Tuần Giáo (Điện Biên) 19mm, Yên Châu (Sơn La) 56mm, Sapa (Lào Cai) 37mm, TP Hà Giang 44mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 50mm, Ba Vì (Hà Nội) 113mm, Văn Lý (Nam Định) 31mm…

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam nên trong hôm nay (5/8) ở vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; các tỉnh trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 25-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa to ở các tỉnh miền núi phía Bắc khả năng kéo dài đến hết tuần, người dân cần đề phòng ngập úng, sạt lở đất.

Từ đêm nay, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển về phía Tây và thiết lập hội tụ gió mạnh trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to (40-70mm), riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng mưa rất to (50-100mm). Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 8/8.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến 8/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 5/8:

Các tỉnh phía Tây và Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ dao động từ 20-32 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ dao động từ 25-31 độ C.