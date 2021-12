Đêm Giáng sinh, người dân TP.HCM cầu mong dịch bệnh mau qua

Chị Lê Hồng Ngọc cầu nguyện dưới chân tượng Đức mẹ Meria. Với chị, Giáng sinh luôn đem lại không khí vui vẻ, hạnh phúc, bởi đây là lúc người Công giáo mừng chúa sinh ra đời. "Năm nào tôi cũng đến đây cầu nguyện. Mọi năm cầu bình an, may mắn, hạnh phúc, năm nay thêm một cầu nguyện là cầu cho dịch bệnh mau qua, mọi người đều đón mùa Giáng sinh an lành", chị Ngọc nói.