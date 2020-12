Đêm Giáng Sinh ấm áp với Lễ hội thắp sáng cây thông Noel tại Danko City

Lễ hội thắp sáng cây thông Noel tại Danko City

Cảm xúc với “Live music Tình khúc mùa Giáng sinh”

Hòa mình cùng không khí se lạnh của Giáng sinh và đón chào một năm mới sắp đến, sự kiện Danko Square được tổ chức như thường lệ vào mỗi thứ sáu và thứ bảy hàng tuần tại dự án Danko City thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước với nhiều cung bậc cảm xúc.

Những ca khúc về Giáng sinh luôn mang lại cảm giác ấm áp

Với chủ đề “Tình khúc mùa Giáng sinh” diễn ra vào tối thứ 6 cùng những giai điệu du dương thiết tha về tình yêu trong đêm Giáng sinh đưa du khách vào thế giới âm nhạc đầy mộng mơ, trữ tình. Khi những cơn gió lạnh đầu tiên tràn về, cũng là lúc mùa Giáng sinh tới, những giai điệu trữ tình, nhẹ nhàng, đầy quyến rũ tại Danko Square, đem tới một mùa Noel ấm áp trong lòng người dân Thái Nguyên.

Danko Square thu hút giới trẻ đến check in

Phấn khởi, vui vẻ khi tham gia lễ hội Danko Square, anh Nguyễn Bá Nam (TP. Thái Nguyên) cho biết: “Vào những mùa Giáng sinh trước, tôi cùng gia đình mình chỉ đi chơi tại các trung tâm thương mại bởi không có nhiều không gian và địa điểm vui chơi ngoài trời hấp dẫn. Năm nay, tôi thực sự bất ngờ bởi sự kiện Giáng sinh tại Danko City được tổ chức rất quy mô, mới lạ và độc đáo. Đặc biệt có rất nhiều hoạt động hấp dẫn cho cả con nhỏ vui chơi đùa nghịch. Mong rằng ban tổ chức sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động hấp dẫn hơn nữa để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Thái Nguyên”.

Rực rỡ với Lễ hội thắp sáng cây thông Noel

Mùa Giáng sinh là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm khi tất cả mọi người cùng gặp mặt và chia sẻ những giây phút ấm áp với người thân trong không gian lễ hội đầy màu sắc.

Tiết mục văn nghệ chào đón Lễ hội thắp sáng cây thông Noel

Lễ hội thắp sáng cây thông Noel ngày 12/12 tại Danko City Thái Nguyên là một dấu ấn khó quên đối với người dân Thái Nguyên. Sự hiện diện của cây thông Noel cao lớn, độc đáo lần đầu xuất hiện tại Thái Nguyên mang đến cho người dân nơi đây trải nghiệm đáng nhớ.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược, cây thông Noel đã rực sáng trong muôn sắc màu rực rỡ cùng sự reo hò, phấn khởi của du khách. Đặc biệt, các bạn trẻ được thoả sức check-in với những bức ảnh lung linh sắc màu và đầy cảm xúc với cây thông Noel cao lớn trong mùa lễ Giáng sinh tại Danko City.

Các bạn trẻ check in tại cây thông Noel

Hàng ngàn du khách như hòa mình với những bản giao hưởng du dương cùng những bài hát Giáng Sinh rộn ràng. Không khí rộn rã của Noel và đón chào năm mới sắp đến, cây thông Noel Danko City như một món quà của Danko Group gửi tặng người dân địa phương và du khách, cùng lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn.

Tại lễ hội Danko Square, 50 gian hàng đa dạng luôn chật kín khách mua sắm. Các hoạt động DJ, nhảy Flashmod dance, múa lửa, check in với ông già tuyết là những hoạt động nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất từ các bạn trẻ. Ngoài việc thưởng thức bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, những khách tham quan còn có thể trải nghiệm gian hàng uống bia miễn phí, đắm chìm vào những âm thanh sôi động của DJ Show “Light up the night”, xua tan giá lạnh của mùa đông.

Danko Square rực rỡ vào những ngày cuối tuần

Ông Lê Văn Mười - Giám đốc Kinh doanh Hừng Đông Group chia sẻ: “Hừng Đông Group rất vinh dự được phối hợp cùng Danko Group tổ chức sự kiện Danko Square - Sắc màu lễ hội Châu Âu. Với sự kiện lớn này, chắc chắn là một trải nghiệm quan trọng để chúng tôi có thể tổ chức các sự kiện lớn hơn.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn, bên cạnh lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS, Hừng Đông Group sẽ mở rộng hơn nữa những ngành nghề kinh doanh, trong đó có tổ chức sự kiện và Hừng Đông Group xác định đây là một lợi thế”.

Sôi động cùng sắc màu lễ hội Danko Square

“Danko Square - Sắc màu lễ hội Châu Âu” là một trong những điểm hẹn văn hóa cuối tuần của người dân Thái Nguyên. Ngoài việc đem tới không gian mua sắm, vui chơi, giải trí trí, Danko Group còn hướng đến kiến tạo nên các giá trị văn hoá tinh thần, gắn kết cộng đồng mang đến một môi trường sống thịnh vượng, sung túc, đẳng cấp cho cư dân khu đô thị. Danko Square đang tạo nên sức lan tỏa tới đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho mỗi người dân, du khách trong hành trình về với vùng đất đệ nhất danh trà.

Những hình ảnh tại trong sự kiện Danko Square – Lễ thắp sáng cây thông Noel

Hoạt động Flashmoob Dance rực rỡ ngay cạnh cây thông Noel