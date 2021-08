Đề xuất xử phạt 75 triệu đồng 8 khách và nhân viên trong quán hát

(VTC News) -

Ngày 20/8, Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa xử phạt hành chính đối với quán hát cho nhau nghe Việt Hoàn và 8 người vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo cơ quan công an, khoảng 17h30 ngày 18/8, Công an xã Thạch Hòa làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã kiểm tra hành chính quán hát cho nhau nghe Việt Hoàn ở thôn 1 (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) do chị Nguyễn Thị H. (SN 1976, ở xã Thạch Hòa) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 2, có 4 khách nam và 4 nhân viên đang hát gồm N.V.O (SN 2003), N.V.L (SN 1990), N.V.T (SN 1990), V.Q.A (SN 1994) cùng ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội; N.T.H (SN 1999, quê Tuyên Quang); D.A.T (SN 2000, quê Kiên Giang); H.T.T (SN 2002, quê Hòa Bình) và C.T.P (SN 1999, quê Hà Nam).

Sau đó, công an xã Thạch Hòa lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Công an xã Thạch Hòa đã lập biên bản, tham mưu UBND xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện Thạch Thất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở và 8 người liên quan.

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ phạt chủ cơ sở số tiền 15 triệu đồng về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19".

Còn 8 khách và nhân viên của quán, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền". Tổng mức phạt là 75 triệu đồng.