Đề xuất tạm đình chỉ công tác đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

(VTC News) -

Tối 1/7, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức họp khẩn để bàn bạc và hoàn thành văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về vụ việc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - giảng viên dạy đàn bầu của khoa Âm nhạc truyền thống của học viện.

Theo lãnh đạo học viện, mặc dù chưa đến thời gian nghỉ hè, Hồ Hoài Anh đã tự ý ra nước ngoài mà không xin phép cơ quan chủ quản, vi phạm Luật Viên chức. Ban giám đốc học viện sẽ mời giảng viên này lên làm việc ngay khi anh trở về Việt Nam. Với lỗi này, Hồ Hoài Anh cũng sẽ bị xem xét kỷ luật, trừ thi đua.

Sau cuộc họp khẩn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng đã gửi báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề xuất tạm đình chỉ công tác giảng viên đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để chờ kết luận cuối cùng.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Hồ Hoài Anh sinh năm 1980, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp với đàn bầu. Sau thành công của một số ca khúc như "Dẫu có lỗi lầm", "Tình yêu muôn màu", anh nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ. Hiện anh sở hữu kho sáng tác âm nhạc với nhiều bản hit như: "Nuối tiếc", "Cô gái tự tin", "Giọt sương và chiếc lá", "Gánh hàng rau"... Nhạc sĩ này giữ vai trò Giám đốc Âm nhạc cho nhiều mùa "The Voice" (Giọng hát Việt), "The Voice Kid" (Giọng hát Việt nhí), "King of Rap"...