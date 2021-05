Đề xuất phạt đến 8 triệu đồng hành vi sàm sỡ người khác, tăng 27 lần mức phạt cũ

(VTC News) -

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Nghị định mới quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định 167/2013 của Chính phủ) để lấy ý kiến đóng góp.

Đáng chú ý, tại điểm đ, khoản 5, Điều 6 của Nghị định mới, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 5-8 triệu đồng đối với người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Người đàn ông sàm sỡ cô gái trong thang máy hồi tháng 3/2019 chỉ bị phạt 200 nghìn đồng.

Trước đó xảy ra một số vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác ở nơi công cộng nhưng người vi phạm chỉ bị xử phạt 100-300 nghìn đồng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167. Mức phạt này được đánh giá là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Như vậy, qua dự thảo lần này, Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt hành chính đối với các hành vi trên tăng gấp gần 27 lần so với mức phạt cũ.

Bên cạnh đó, tại điểm a, khoản 3, Điều 6 của Nghị định này, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự hay nhân phẩm của người khác.

Bộ cũng đề xuất mức phạt 5-8 triệu đồng đối với các hành vi khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng hoặc dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Bộ Công an kiến nghị bắt buộc người vi phạm xin lỗi công khai với nạn nhân. Trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định thì tùy mức độ có thể bị trục xuất về nước.