Đề xuất cho hành khách tiêm 1 mũi vaccine được đi hàng không, đường sắt

Không cần xét nghiệm nếu đã tiêm một mũi vaccine

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Bộ Y tế vừa có văn bản góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại các địa phương nới lỏng biện pháp chống dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ, đồng thuận với nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải của Bộ GTVT.

Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách, Bộ Y tế đề nghị có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc và đảm bảo phòng chống dịch theo quy định; bố trí cán bộ/bộ phận y tế để phối hợp kịp thời với y tế địa phương xử lý các tình huống phát sinh tại nơi làm việc.

Hành khách tiêm 1 mũi vaccine có thể đi lại đường hàng không, đường sắt.

Đối với phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải (trừ đường hàng không áp dụng theo văn bản riêng), Bộ Y tế đề nghị cho phép hoạt động tại địa phương/vùng có nguy cơ thấp và trung bình; hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất tại địa phương/vùng có nguy cơ cao và dừng hoạt động tại địa phương/vùng có nguy cơ cao. Phương tiện giao thông công cộng phải được trang bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, phải vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi chuyến đi.

Bên cạnh đó, lái xe, lái tàu phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế khi tham gia phục vụ; xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (7 ngày/lần). Tại địa phương/vùng/khu vực có nguy cơ cao, lái xe phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

Riêng với hành khách, ngoài việc tuân thủ quy tắc 5K và khai báo y tế, Bộ Y tế yêu cầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi tham gia giao thông đường hàng không, đường sắt, hàng hải (trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại).

Đặc biệt, Bộ Y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 1 liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Tại các bến xe, bến tàu, nhà ga, địa điểm bán vé, trạm dừng nghỉ... phải xây dựng các phương án đón trả khách ra vào bến, trạm dừng nghỉ theo đúng quy định về phòng chống dịch, điểm khai báo y tế, quét mã QR.

Hai phương án mở lại vận tải sau giãn cách

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong thời gian các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội mà Bộ GTVT đã gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, hoạt động vận tải hành khách sau nới lỏng được thực hiện theo các nguyên tắc đề ra tại.

Cụ thể, tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 không tổ chức hoạt động vận tải. Tuy nhiên, các cảng hàng không, ga đường sắt trên địa bàn địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng Chỉ thị số 16. Đối với các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19 được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ % phương tiện khách của từng phương thức vận tải. Với các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới, vận tải hành khách được phép hoạt động bình thường.

Đi lại bằng đường sắt sau nới lỏng giãn cách cần đáp ứng các quy định về phòng dịch.

Riêng quy định đối với hành khách triển khai theo hai phương án: Hành khách đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19 phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” và quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Hành khách đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19 thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” và đáp ứng một trong các tiêu chí như: Tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện, có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng); khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh không quá 6 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện của ngành Y tế theo quy định; có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định.

Qua tìm hiểu, việc ban hành kế hoạch khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT nhằm tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố; đảm bảo kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ giữa các tỉnh, thành phố và kết nối liên thông giữa các cảng hàng không, nhà ga, bến tàu, bến xe; đảm bảo vận tải đường thủy nội địa thông suốt, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đảm bảo tuyến hàng hải từ bờ ra đảo an toàn; đồng thời, duy trì hoạt động hàng không nội địa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 an toàn.