Để thời tiết không còn là lý do cản bước doanh nghiệp

Không thể phủ nhận, yếu tố thời tiết là một trong những nguyên nhân hàng đầu tác động trực tiếp tới hiệu quả trong việc tổ chức vận hành sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Chỉ cần thay đổi một yếu tố thời tiết cũng có thể tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực.

Thách thức thời tiết tác động tới doanh nghiệp

Mặc dù thời tiết có diễn biến thế nào, việc không quản trị được thời tiết cũng gây ra nhiều thiệt hại đối với doanh nghiệp. Dễ dàng nhất có thể nhìn thấy đối với các ngành hoạt động sản xuất ngoài trời như: khai khoáng, xây dựng. Các đơn vị khai thác than lộ thiên sẽ dừng nổ mìn khai thác than nếu gặp mưa giông sét, điều này sẽ gây ra tổn thất về thời gian, chi phí nhân lực vật lực và di chuyển đến các bãi than.

Hay trong ngành nông nghiệp trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi sẽ hạn chế rủi ro cho cây trồng vật nuôi nếu các trang trại chủ động cập nhật dự báo thời tiết để ra quyết định ứng phó sớm với các hình thái thời tiết có tác động tiêu cực.

Các chiến dịch marketing trong các lĩnh vực như F&B, thời trang, du lịch sẽ không chạm được tới nỗi đau của khách hàng nếu bỏ qua yếu tố thời tiết. Một chiến dịch quảng bá du lịch sẽ không thành công nếu lựa chọn vào thời điểm có dự báo thời tiết xấu.

Sự thay đổi thời tiết bất thường sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành, lưu kho hay chiến lược bán hàng của các sản phẩm thời trang, bán lẻ… nếu doanh nghiệp không nắm bắt trước.

Tham vấn các thông tin dự báo thời tiết kèm các khuyến nghị hữu ích còn giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng "vỡ kế hoạch" sản xuất (hàng hoá, dịch vụ) mà doanh nghiệp lập ra, do ảnh hưởng mưa lớn, lũ lụt, hạn hán…

Chủ động ứng dụng thời tiết - Chủ động gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Làm thế nào để doanh nghiệp quản trị thời tiết?

Để gỡ được vướng mắc này, điều trước tiên doanh nghiệp cần đồng thuận rằng “thời tiết chính là yếu tố tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh”. Từ đó, doanh nghiệp sẽ dễ dàng nhìn thấy được lợi thế phát triển trên ngành nghề kinh doanh của mình từ yếu tố thời tiết.

Là công ty tư nhân đi đầu trong lĩnh vực dự báo thời tiết, WeatherPlus cho ra đời Metplus - nền tảng ứng dụng thời tiết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ hoạt động trong mọi lĩnh vực đều có thể trải nghiệm cách mà con người có thể quản lý các thách thức liên quan đến thời tiết vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên Metplus.

Metplus là nền tảng cung cấp khuyến nghị hành động dựa trên dự báo thời tiết.

Metplus giúp người dùng lựa chọn đúng các yếu tố thời tiết tác động tới lĩnh vực kinh doanh của họ. Sau khi lựa chọn các yếu tố thời tiết và ngưỡng thông số ảnh hưởng, Metplus sẽ đưa ra gợi ý về khuyến nghị hành động phù hợp theo hiểu biết có sẵn hoặc người dùng tự thêm vào dựa trên kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Người dùng nhận khuyến nghị thông qua email và zalo tức thì khi thời tiết có yếu tố chạm ngưỡng tác động, từ đó dễ dàng ra quyết định phù hợp.

Các doanh nghiệp thành công ứng dụng dự báo thời tiết vào hoạt động sản xuất kinh doanh có thể kế tới Công ty Than Hà Tu hạn chế tối đa vấn đề thâm hụt sản lượng than do thời tiết. Hay Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (China Power Construction) sớm sử dụng dữ liệu thời tiết trong hoạt động xây dựng các dự án điện gió tại Việt Nam, giảm rủi ro thiệt hại về thời tiết lên tới hàng tỷ đồng.

Những đối tác lớn này của WeatherPlus khẳng định giá trị của thời tiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đưa ra quyết định phù hợp không những giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn có thể hưởng lợi nhờ ứng dụng dự báo thời tiết.

