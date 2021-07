Để 'sở hữu' hệ sinh thái, nhà đầu tư đua rót tiền vào 'thị trấn Địa Trung Hải'

(VTC News) -

Lợi thế từ vị trí “tâm mạch"

Nhắc đến Nam Phú Quốc, giới đầu tư đã quen thuộc với hệ sinh thái đẳng cấp do Sun Group kiến tạo. Nơi đây, mỗi sản phẩm bất động sản đều nằm trong các tổ hợp đồng bộ về phong cách kiến trúc, dịch vụ trải nghiệm, do đó luôn nắm giữ lợi thế khác biệt so với thị trường.

Sản phẩm đáng chú ý gần đây là The Center thuộc Sun Grand City Hillside Residence. Phân khu shophouse này sở hữu vị trí đắc địa tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt- trung tâm mới phía Nam đảo Ngọc. Tại đây, Sun Group kiến tạo 364 căn shophouse hướng biển, cùng pháp lý sở hữu lâu dài.

Shophouse The Center hấp dẫn nhờ điểm tựa hệ sinh thái.

Ưu thế về vị trí giúp du khách đến The Center có thể nhanh chóng tiếp cận đến các địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn bậc nhất Nam Phú Quốc khi phía Tây giáp khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, phía Đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, phía Nam giáp ga đi cáp treo Hòn Thơm và kế cận các công trình biểu tượng.

Shophouse The Center không chỉ thừa hưởng lợi thế về vị trí, khí hậu của Phú Quốc nói chung mà còn thừa hưởng những đặc quyền thương mại riêng có của thị trấn Địa Trung Hải. Sự xuất hiện của những tiện ích mang tính biểu tượng như: Cầu Hôn, Tháp đồng hồ hay Show Vortex cùng dãy nhà phố kiến trúc đẹp đã hiện hữu, và đặc biệt là 8 tòa cao ốc của dự án Sun Grand City Hillside mang đến nguồn cầu lớn về chi tiêu từ hàng nghìn cư dân và du khách. Đây chính là cơ sở để shophouse The Center phát triển các hoạt động giao thương sầm uất suốt 365 ngày.

Shophouse The Center còn tiêu biểu cho việc nhà đầu tư mua bất động sản nhưng được sở hữu cả hệ sinh thái toàn diện tại Nam Phú Quốc. Nơi đây, chủ đầu tư Sun Group triển khai chiến lược thâm canh hệ sinh thái hoàn chỉnh với 3 chân kiềng vững chãi: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp để vùng đất này trở thành điểm đến mơ ước và mỗi ngày thêm giàu có, thịnh vượng.

Cảm hứng Taormina trên những dãy phố The Center.

Đặt chân đến thị trấn Địa Trung Hải, du khách được hòa mình vào chuỗi trải nghiệm độc nhất như đi cáp treo, ngắm hoàng hôn, đi tour 4 - 6 đảo, xem show pháo hoa,… Hệ sinh thái đa dạng tại Nam Phú Quốc kiến tạo chuỗi hành trình khám phá, vui chơi giải trí đa trải nghiệm hấp dẫn. Ở đó, The Center sẽ trở thành một mảnh ghép mang đến sự sầm uất, thu hút du khách bậc nhất.

Nhà phố thương mại tại The Center được quy hoạch bài bản, có thể phát triển đa dạng ngành nghề như: lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành. Quy hoạch này giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn và tối ưu hiệu quả kinh doanh sau này.

Hệ sinh thái - Bảo chứng cho khối tài sản sinh lời bền vững

Nam đảo Ngọc nói chung đang đổi thay mỗi ngày, từng bước vươn lên trở thành trung tâm mới của Phú Quốc với hơn 50 công trình lớn nhỏ. Bởi vậy, sở hữu BĐS ở nằm trong hệ sinh thái Nam Phú Quốc ngay từ bây giờ chính là nắm chắc khối tài sản sinh lời bền vững, trước khi giá đất tăng cao và các vị trí đẹp, sản phẩm tốt trở nên khan hiếm.

Theo thống kê, chỉ trong 4 ngày từ ngày 30/4 đến ngày 03/5 năm nay, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn TP. Phú Quốc là 91.406 lượt khách, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Công suất phòng lưu trú đạt trên 80%. Mới đây, Phú Quốc cũng được chọn để thí điểm áp dụng “hộ chiếu vaccine” đón khách.

Hệ sinh thái của Sun Group luôn đón lượng khách khổng lồ.

Trong những năm qua, tốc độ tăng dân số Phú Quốc luôn hơn 18%/năm (gấp 3 trung bình cả nước). Dân số phát triển, khách du lịch gia tăng chính là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng các hoạt động du lịch, giải trí, kinh doanh, nghỉ dưỡng chất lượng cao, mang lại nguồn thu lớn cho chính những hệ sinh thái du lịch độc đáo, đa dạng trải nghiệm như Sun Group đã kiến tạo ở Nam đảo.

Ngoài ra, đón đầu quy hoạch Phú Quốc điều chỉnh vừa được Thủ tướng thông qua, tuyến đảo An Thới sẽ được quy hoạch theo phong cách đảo tỷ phú, kết nối với thị trấn Địa Trung Hải, trở thành điểm đến mang tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất tại khu vực phía Nam đảo được chuyển đổi thành đất du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng phù hợp với định hướng phát triển Nam Phú Quốc thành trung tâm mới của thành phố. Việc điều chỉnh này chính là tiền đề để Nam Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ, giúp thị trường bất động sản nơi đây phát triển, hình thành một bến cảng phồn hoa sôi động suốt ngày đêm.

Muôn vàn trải nghiệm níu chân du khách ở thị trấn Địa Trung Hải lâu hơn, giúp tăng nguồn thu cho shophouse.

Đánh giá về tiềm năng của khu vực Nam Phú Quốc, chia sẻ tại hội thảo: “Phú Quốc: Đón vận hội - Dẫn lối thành công” diễn ra vào đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng, tại Nam Phú Quốc, những dự án do Sun Group phát triển đã có được sự tin tưởng của nhà đầu tư khi được quy hoạch bài bản, hoàn chỉnh. Cùng với đó, hệ thống đô thị, hệ sinh thái được hình thành, cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư đáp ứng nhu cầu của du khách từ: vui chơi, giải trí, ẩm thực,… tạo nên một quần thể hoàn chỉnh.

“Nhất là khi nguồn đất ngày càng khan hiếm, cơ hội khai thác không còn nhiều, những nhà đầu tư đi trước đón đầu sẽ sớm thắng lợi, bởi giá trị gia tăng dựa trên hai yếu tố: sự khan hiếm và nội tại dự án có thể khai thác kinh doanh để thu về lợi nhuận”, ông Đính khẳng định.