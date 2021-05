Đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân của đội trưởng, đội phó Công an Đồ Sơn

(VTC News) -

Liên quan hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của các cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), tối 19/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Trung tá Đinh Đình Việt – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy (Công an quận Đồ Sơn).

Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng úy Đỗ Hữu Dũng - Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn).

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hải Phòng cũng thống nhất với Ủy ban kiểm tra Quận ủy Đồ Sơn hướng dẫn Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn hoàn thiện thủ tục đề nghị khai trừ Đảng đối với 4 cán bộ nêu trên.

Trưa 11/5, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Trưa 11/5, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đọc quyết định khởi tố bị can với 3 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn.

Những người này gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy); Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (SN 1992, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội), để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Đinh Đình Việt và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng. Thượng úy Nguyễn Viết Công được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú.

Ngày 21/1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Hữu Cường (36 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) để điều tra về hành vi làm sai lệnh hồ sơ vụ án.

Trước khi bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Hữu Cường giữ cấp bậc Thiếu tá và là Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn. Ông Cường cùng 3 cán bộ công an trên bị khởi tố do liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán karaoke mà Công an quận Đồ Sơn thực hiện ngày 13/11/2020.