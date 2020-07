Đề nghị truy tố vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 4 đàn em đánh đập phụ xe khách

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường “Nhuệ”) và vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980 tuổi, cùng trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cùng 4 đàn em là Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa và Phạm Ngọc Quý về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình).

Theo kết luận điều tra, ngày 30/3/2020, anh Trịnh Ngọc Anh trên chuyến xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội nhận một túi tài liệu của anh Trần Anh T. (trú tại Hà Nội) gửi cho vợ là chị Trần Việt V. Địa điểm hẹn giao nhận tại số 195, Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Tuy nhiên quá trình giao hàng, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa cùng ngày, chị V. trao đổi qua điện thoại với chồng là anh T. về việc mâu thuẫn, tranh cãi với Ngọc Anh. Tình cờ lúc này, anh T. đang ngồi ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường ở TP Thái Bình.

Vợ chồng Đường Dương cùng 4 đàn em bị đề nghị truy tố tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Qua điện thoại, Đường yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình phải qua nhà Đường để xin lỗi. Ngọc Anh lo sợ, gọi điện cho anh Phạm Văn Q. (SN 1978, TP Thái Bình) là người điều hành của nhà xe để kể về chuyện Đường bắt qua nhà xin lỗi. Khoảng 17h-18h cùng ngày, Ngọc Anh cùng anh Q. và 2 người bạn là nhân viên của nhà xe đến nhà Nguyễn Xuân Đường.

Tại đây, đàn em của Đường là Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình) khóa chốt cửa tầng 1 để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Khi anh Ngọc Anh lên tầng 2 thì bị Nguyễn Thị Dương đánh, chửi, còn Phạm Xuân Hòa (SN 1976, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, ở TP Thái Bình) đá vào mặt Ngọc Anh. Nguyễn Xuân Đường nói: “Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao, mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?”

Nguyễn Thị Dương cầm một vòng dây vụt vào mặt anh Ngọc Anh. Sau đó, anh Ngọc Anh tiếp tục bị Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư), Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa đánh đập trên tầng 2 nhà Đường.

Anh Ngọc Anh sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị và xác định thương tổn 14%.

Tại kết luận điều tra này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình nêu rõ, đây là vụ án Cố ý gây thương tích nghiêm trọng, đồng phạm giản đơn, có sự thống nhất giữa các bị can từ trước. Hành vi của Nguyễn Xuân Đường là yêu cầu bị hại tới nhà xin lỗi, thống nhất việc khi bị hại đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Quá trình các bị can khác đánh bị hại, Đường có lời nói đe dọa, chửi bới và có hành động định đánh.

Nguyễn Thị Dương có hành vi thống nhất việc khi bị hại đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Quá trình các bị can tấn công bị hại thì Dương có hành động đe dọa chửi bới và đánh.

Với Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng có hành vi thống nhất với Đường Dương việc khi bị hại đến nhà thì đưa lên tầng 2 đánh, trực tiếp đánh. Đối với Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý có hành vi trực tiếp đánh.

Hành vi của các bị can trên thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của anh Trịnh Ngọc Anh và có đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự nên cần được xét xử thật nghiêm minh để giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

Video: Vì sao vợ chồng Đường "Nhuệ" tiếp tục bị khởi tố?