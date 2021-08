Đề nghị truy tố hai cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Dương

(VTC News) -

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với các bị can: Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, cựu chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, cựu chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương và 15 bị can khác. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Việc đề nghị truy tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2). Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương.

Kết luận điều tra xác định các bị can có sai phạm trong việc chuyển nhượng 43 ha đất có vị trí đắc địa, ở mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cho tư nhân, gây thiệt hại 126 tỷ đồng.

Theo điều tra, năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án trên 43 ha đất mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Năm 2016, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2. Hai năm sau, công ty này khởi công dự án KDC Tân Phú với 1.210 nền đất và nhà phố liền kể, biệt thự đơn lập, song lập, tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định, việc chuyển nhượng khu đất do Tổng công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày (về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) gây thất thoát hơn 126 tỉ đồng.

Trước đó, ông Trần Văn Nam đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ngày 27/7, ông Trần Văn Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.