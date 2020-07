Đề nghị truy tố Giám đốc Trung tâm Quỹ đất và 3 cán bộ ở Hải Phòng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hải Phòng đề nghị truy tố đối với 4 bị can bị điều tra hình sự về việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc quản lý đất đai tại địa phương. Các bị can đều là cán bộ quận Dương Kinh.

4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đỗ Thị Hải Thanh (SN 1977, ở phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng), là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận Dương Kinh; Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1977, ở thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng), nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường quận Dương Kinh; Hoàng Đình Điển (SN 1966, ở phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh), là cán bộ phòng Kinh tế thuộc UBND quận Dương Kinh; Lê Đại Hùng (SN 1960, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân) là Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh.