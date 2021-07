Đề nghị tháo các chốt chặn gây ùn ứ ở Hà Nội

Trước tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội do các quận, huyện lập chốt chặn để kiểm soát người dân, trao đổi với Zing ngày 29/7, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã chỉ đạo công an các quận, huyện tham mưu cho chính quyền địa phương dừng các chốt kiểm soát chắn toàn bộ các trục đường chính.

Đại tá Dương đánh giá việc các địa phương lập chốt kiểm soát là nên làm và đúng chỉ đạo của TP do mỗi quận, huyện có đặc thù khác nhau. Tuy nhiên, ông cho rằng các chốt này chỉ nên phát hiện, xử lý các vi phạm thay vì chặn toàn bộ các xe đi qua. Đồng thời, các địa phương nên tăng cường các chốt nằm ở vùng lõi các khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân.

“Việc chặn toàn bộ các trục chính, các tuyến đường liên kết quận, huyện có thể gây tụ tập đông người do ùn tắc, vi phạm quy định về giãn cách trong phòng, chống dịch”, đại tá Dương nói.

Lực lượng chức năng dựng chốt gây ùn tắc trên khu vực phố Đào Tấn.

Phó giám đốc Công an Hà Nội cũng cho biết ông đã chỉ đạo công an các quận, huyện tham mưu cho chính quyền địa phương tháo các chốt chặn tại các trục chính và các chốt gây ùn tắc trên địa bàn bởi việc kiểm soát như vậy không hiệu quả.

Lý giải về tình trạng ùn ứ ở các chốt trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều người lao động vẫn đi làm dù cơ quan, doanh nghiệp của họ không nằm trong nhóm đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu. Lãnh đạo quận cho biết sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn để yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND TP, cho nhân viên làm việc trực tuyến.

"Tình trạng ùn ứ có thể xảy ra trong 1, 2 ngày đầu. Những ngày tới quận sẽ siết chặt việc quản lý, tình hình sẽ được cải thiện", ông Chiến nói với Zing sáng 29/7.

Trước đó, theo ghi nhận của Zing vào sáng 28-29/7, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội lâm vào cảnh ùn ứ do lực lượng chức năng dựng các barie chắn ngang để kiểm soát 100% người ra đường. Tại một số tuyến như Đào Tấn, Đê La Thành... cảnh ùn ứ kéo dài hàng trăm mét.