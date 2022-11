Đề nghị tạm đình chỉ bếp ăn trường iSchool Nha Trang và điều tra vụ ngộ độc

Ngày 18/11, Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học - THCS - THPT iSchool Nha Trang (Số 25 Hai Bà Trưng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), làm nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt và phải nhập viện điều trị. Học sinh đang điêu trị bệnh viện sáng 18/11. (Ảnh: Vietnamnet).

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp việc tổ chức cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Trường hợp bệnh nhân có diễn biễn nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn Trường iSchool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cũng cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm; công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn trường học về điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bảo quản đối với các thực phẩm ăn ngay cung cấp cho học sinh, chỉ cho phép sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo quản ở điều kiện phù hợp theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 17/11, Trung tâm Y tế TP Nha Trang cho biết, đã ghi nhận nhiều trường hợp học sinh từ 7 đến 16 tuổi nhập viện cấp cứu với các triệu trứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt... sau khi dùng cơm tại Trường iSchool Nha Trang.

Bữa trưa của các học sinh gồm cánh gà chiên, gà luộc xé, canh thịt heo. Khoảng 17h cùng ngày, một số em có biểu hiện nôn ói, người mệt lả, tiêu chảy... được phụ huynh đưa tới bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, nhiều trường hợp tiếp tục được ghi nhận biểu hiện nghi ngộ độc và đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Hiện tại tình trạng sức khoẻ các cháu ổn định, chưa có trường hợp nặng.