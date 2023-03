Đề nghị điều tra sai phạm tại trạm đăng kiểm ở Hải Phòng

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Công an TP Hải Phòng và Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phối hợp xử lý sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới xảy ra tại trạm đăng kiểm 15-05D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới 15-05D, địa chỉ số 1, đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tại trạm đăng kiểm xe cơ giới 15-05D. (Ảnh: Quốc Nam).

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới tại trạm đăng kiểm 15-05D, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy đơn vị có dấu hiệu can thiệp, sửa chữa kết quả kiểm tra phanh làm thay đổi kết quả từ không đạt thành đạt để cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Công an TP Hải Phòng xem xét điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kiểm định tại đơn vị 15-05D, làm rõ việc sử dụng phần mềm ngoài quy định để can thiệp, sửa đổi thông số kiểm tra từ thiết bị trên cơ sở dữ liệu kiểm định; sử dụng phần mềm để xử lý các trường hợp trùng kết quả kiểm tra do đơn vị đã tự ý can thiệp, sửa chữa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan kiểm tra…

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi kèm văn bản các tài liệu để phục vụ công tác điều tra như biên bản bản kiểm tra số 01-2023/BBKT-VAR, danh sách các phương tiện trùng số liệu, bản phân tích đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc trùng số liệu.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Công an TP Hải Phòng gửi kết quả điều tra của trạm đăng kiểm 15-05D về Cục để xử lý theo quy định.

Ngài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới 15-05D cung cấp số liệu số lượng việc cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện tính từ ngày chính thức đi vào hoạt động đến hết ngày 28/2/2023.

(Nguồn: Zing News)