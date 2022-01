Đề nghị công an xác minh thông tin nhà báo bảo kê xe quá tải ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 17/1, theo Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, đơn vị đã có công văn gửi Công an tỉnh Nghệ An về việc “Đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh tại Họp báo của UBND tỉnh Nghệ An”.

Theo đó, tại buổi họp bào của UBND tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021 ngày 12/1, một nhà báo phản ánh có hiện tượng nhà báo, phóng viên lợi dụng chức danh nghề nghiệp để can thiệp, "gửi" xe ô tô quá khổ quá tải "ăn" tiền bảo kê.

Nghệ An đề nghị công an điều tra phản ánh nhà báo bảo kê xe quá tải trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Hai ngày sau, Sở TT&TT Nghệ An đã có công văn đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ. Theo nội dung công văn, thông tin trên phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp và uy tín của những người làm báo chân chính.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tại buổi họp báo, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức danh, nghề nghiệp nhà báo để trục lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở TT&TT kính đề nghị Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh thông tin do phóng viên nêu trên phản ánh, đồng thời có văn bản thông báo kết quả về Sở TT&TT Nghệ An để Sở TT&TT có phương án xử lý theo quy định của pháp luật", công văn nêu rõ.