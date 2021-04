Đề minh hoạ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Trung, Nga thi tốt nghiệp THPT 2021

(VTC News) -

Đề tham khảo các môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản sẽ giữ ổn định như các năm trước, không gây xáo trộn đến quá trình dạy học của giáo viên và học sinh. Dự kiến, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7. Năm bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thí sinh phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT, gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Riêng các thí sinh học hệ giáo dục thường xuyên không phải dự thi môn Ngoại ngữ.

Trong 5 bài thi, chỉ có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Việc chấm thi, Bộ quy định sẽ do hội đồng chấm thi tại địa phương chủ trì. Trong đó, các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy. Sở GD&ĐT địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của bộ, phối hợp với lực lượng công an bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho việc chấm thi.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các hội đồng chấm thi thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo mật bài thi, thông tin thí sinh trong quá trình chấm thi. Cùng với quy định về nhân sự và công việc cụ thể của tổ giám sát chấm thi, bộ yêu cầu đặt camera 24/24h giám sát khu vực chấm thi.

Đối với khâu chấm thi, thông tư quy định một số điểm mới chặt chẽ hơn với việc chấm thi tự luận. Theo quy chế, hội đồng chấm thi các tỉnh thành sẽ chấm với hướng dẫn, đáp án, thang điểm do Bộ GD&ĐT xây dựng theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng bài thi được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Quy chế quy định tất cả các hội đồng chấm thi tự luận đều phải tổ chức chấm chung 10 bài thi để thống nhất, tránh việc chấm lỏng hoặc chặt quá, hiểu sai hướng dẫn chấm, không nắm chắc quy trình chấm thi.