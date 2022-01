'Đế chế' ảnh gợi cảm Playboy: 7 thập kỷ từ cực thịnh đến thoái trào

“The Girls Next Door” ra mắt: Năm 2005, Hefner đã mang đến cho người hâm mộ cái nhìn trực diện hơn về cuộc sống của ông bên trong Biệt thự Playboy với show truyền hình thực tế “The Girls Next Door” trên kênh E!. Chương trình tập trung vào cuộc sống của “ông trùm” và ba bạn gái nóng bỏng - Holly Madison, Bridget Marquardt và Kendra Wilkinson. “The Girls Next Door” thành công ngay thời điểm vừa ra mắt, được phát sóng tại hơn 150 quốc gia. Tuy nhiên, gần đây bộ phim tài liệu “Secrets of Playboy” đã vạch trần những mảng tối đằng sau vẻ hào nhoáng trên TV. Trong đó, Madison đã tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn khi sống trong Biệt thự Playboy của cô.