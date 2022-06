Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á

(VTC News) -

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U23 Nhật Bản ở cuộc so tài tứ kết U23 châu Á 2022. Thầy trò HLV Hwang Sun-hong là đương kim vô địch giải đấu và đang có nhiều ngôi sao chơi bóng ở châu Âu, nổi bật là tiền vệ Lee Kang In (Real Mallorca). Trong khi đó, phần lớn đội hình U23 Nhật Bản là các cầu thủ U21 vốn non kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên, U23 Nhật Bản cho thấy những đánh giá trước trận không phản ánh đúng thực lực của đội bóng này. Đội tuyển xứ mặt trời mọc thi đấu nhỉnh hơn U23 Hàn Quốc về thế trận nhờ những tình huống tổ chức tấn công đa dạng và hiệu quả.

U23 Hàn Quốc (áo hồng) bị ép sân.

Phút 19, Mao Hosoya thoát xuống thông minh sau đường chuyền dài của đồng đội rồi dứt điểm góc hẹp, nhưng thủ môn Min Seong Jun đã khép góc kịp thời để cứu thua.

Tuy nhiên, Min Seong Jun không thể cản phá cú sút phạt của Yuito Suzuki ở tình huống sau đó 3 phút. Cú đá của số 18 bên phía U23 Nhật Bản chạm đầu Park Jeong In đổi hướng rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn U23 Hàn Quốc.

Video: Bàn thắng của Yuito Suzuki

Có bàn dẫn trước giữa hiệp 1, U23 Nhật Bản thoải mái phối hợp đập nhả ở tuyến giữa, trong khi U23 Hàn Quốc lên bóng đơn điệu và bế tắc. Trong cả hiệp 1, các học trò của Hwang Sun-hong chỉ có 1 cú sút, khi pha ra chân của Lee Kang In bị trung vệ Anrie Chase cản phá.

Bên phía đối diện, U23 Nhật Bản tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn. Phút 45+3, Shota Fujio thoát xuống đáy biên rồi căng ngang như đặt cho Mao Hosoya dứt điểm trước cầu môn đã bỏ trống, nhưng Kim Hyun Woo đã băng về cứu thua trên vạch vôi. Đến phút 45+5, đến lượt thủ môn Min Seong Jun phải đổ người cứu thua sau cú sút trái phá của đối thủ.

U23 Hàn Quốc chơi bế tắc.

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc xốc lại đội hình và tạo áp lực lên hàng thủ U23 Nhật Bản, nhưng sức ép của đội bóng áo hồng chỉ dừng lại ở những pha đột phá đơn độc của Lee Kang In hay Cho Young Wook. U23 Hàn Quốc không tạo được điểm nhấn trong lối chơi, ngược lại, U23 Nhật Bản có những pha tổ chức phản công nguy hiểm mỗi khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Phút 65, Mao Hosoya nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống dứt điểm cận thành chuẩn xác. Công lớn trong bàn thắng thuộc về Yuito Suzuki, khi tiền đạo mang áo số 18 đi bóng lắt léo vượt mặt hậu vệ Hàn Quốc rồi dứt điểm chéo góc, khiến thủ môn Min Seong Jun đẩy bóng đúng vào vị trí Hosoya chọn sẵn.

Video: Hosoya nhân đôi cách biệt

Bàn thắng của Hosoya giáng đòn rất mạnh vào tinh thần thi đấu của U23 Hàn Quốc. Phút 80, Suzuki đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với pha cứa lòng ngoạn mục vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Nhấn chìm U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á. Đối thủ của Yuito Suzuki cùng đồng đội là U23 Uzbekistan.

Kết quả chung cuộc: U23 Hàn Quốc 0-3 U23 Nhật Bản (Suzuki 22', 80', Hosoya 65')