Đề Anh thi lớp 10 Hà Nội tăng câu hỏi khó, dự báo ít thí sinh đạt điểm cao

(VTC News) -

Các mã đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2023: Xem tại đây

Đáp án các mã đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2023: Xem tại đây

Theo đánh giá của thầy Nguyễn Trung Nguyên, Giáo viên môn tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, giữ ổn định về cấu trúc so với đề thi năm 2022 – 2023 với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Các đơn vị kiến thức được hỏi nằm trong chương trình tiếng Anh THCS, chủ yếu là lớp 9. Cấu trúc đề thi quen thuộc sẽ không gây quá nhiều áp lực cho thí sinh; chỉ cần nắm chắc các kiến thức ngữ âm, ngữ pháp cơ bản và từ vựng trong sách giáo khoa là có thể hoàn thành 70% bài thi.

Các thí sinh đã hoàn thành 2 bài thi Văn và Tiếng Anh trong ngày 10/6.

Phân tích rõ hơn về nội dung và cấu trúc đề thi, thầy Nguyên cho biết, các câu hỏi trong đề thi gồm các dạng bài quen thuộc như: ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, chức năng giao tiếp, tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa, câu đồng nghĩa, đọc điển từ và đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Nội dung kiến thức được hỏi tập trung vào chương trình tiếng Anh lớp 9, nhiều câu hỏi ngữ pháp trong chương trình học như: used to, động từ nguyên thể có “to”, câu điều kiện, câu so sánh, câu ước,… Đặc biệt, đề thi không kiểm tra các phần kiến thức khó như cụm từ cố định, thành ngữ hay các từ vựng nâng cao.

75% câu hỏi của đề thi thuộc cấp độ Nhận biết - Thông hiểu và 25% câu hỏi còn lại của đề thi thuộc cấp độ Vận dụng - Vận dụng cao. Đề thi mặc dù không xuất hiện câu hỏi đánh đố nhưng số lượng câu khó tăng so với năm trước và khó hơn mặt bằng chung của chương trình lớp 9 như câu số 17, 24, 28, 29, 39 của mã đề 023.

Nhìn chung, với đề thi này, ngoài việc cần phải nắm vững kiến thức nền tảng về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng trong sách giáo khoa, thí sinh cũng cần phải có kỹ năng làm bài cẩn thận, tỉ mỉ vì các câu hỏi tuy không quá khó nhưng lại dễ gây nhầm lẫn.

"Mức điểm phổ biến với bài thi lần này có thể rơi vào khoảng 6,5 - 7 điểm. Mức điểm 9 có thể nhiều nhưng để đạt được điểm 10 thì cần phải có kiến thức mở rộng tốt", thầy giáo này dự đoán.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên thuộc hệ thống Tuyensinh247 cũng cho rằng, đề thi tương đối vừa sức, bám sát với chương trình học. Cấu trúc đề thi quen thuộc, các câu hỏi ko mang tính chất đánh đố, bẫy học sinh, mà đi thẳng vào trọng tâm kiến thức.

Tuy nhiên, đề thi cũng đảm bảo được tính phân loại học sinh. Số lượng câu hỏi nhận biết và thông hiểu chiếm khoảng 70%, vận dụng chiếm 20% và vận dụng cao 10%.

Những học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể làm tốt khoảng 70% bài thi. Tuy nhiên, phổ điểm năm nay có thể thấp hơn do với năm ngoái, do số lượng câu vận dụng và vận dụng cao chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Bởi vậy, số lượng thí sinh đạt điểm 10 cũng sẽ ít hơn so với những năm trước.

Hà Cường