DCI Việt Nam và câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng

(VTC News) -

Làm sao để xã hội không cạnh tranh tiêu cực, luôn phát triển bằng cách tích cực nhất; mọi người luôn hào hứng, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau để ai cũng thành công và phát triển bền vững - đó là những giá trị tốt đẹp mà ông Nguyễn Công Bình – Chủ tịch DCI Việt Nam luôn trăn trở, quyết tâm tìm ra giải pháp để thực hiện.

Giá trị tốt đẹp được trao đi

Xuất thân nghèo khó, năm 17 tuổi, Nguyễn Công Bình đã khăn gói vào TP.HCM mưu sinh với nhiều công việc khác nhau. Chàng trai trẻ khi ấy quyết tâm lựa chọn con đường giáo dục để thay đổi cuộc đời mình và hơn hết là lan tỏa những điều tích cực đến người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Công Bình và khát vọng lan tỏa sự tích cực đến 95 triệu dân Việt Nam.

Là một trong những người tiên phong trong việc thay đổi và phát triển phương pháp giáo dục hướng con người đến lối sống tử tế, anh Nguyễn Công Bình thấu hiểu rằng, chính người lớn chúng ta cũng cần được học và cần được phát triển bản thân. Từ đó, anh quyết định thành lập DCI Việt Nam, tổ chức các khóa học và trực tiếp giảng dạy.

Ý tưởng lớn gặp nhau, Nguyễn Công Bình gặp được nhiều cộng sự hết tâm, hết lòng cùng anh xây dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của DCI đến xã hội. Điển hình nhất chính là bà Bùi Thu Dung – Giám đốc dự án DCI Việt Nam. Bên cạnh một Nguyễn Công Bình mạnh mẽ, quyết đoán và thông tuệ trong công tác lãnh đạo là một Bùi Thu Dung chu đáo, nhẹ nhàng và khéo léo. Nhờ vậy, đội ngũ sáng lập đã thành công đưa DCI Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng và bền vững.

Bắt đầu từ năm 2015, chương trình “Năng Đoạn Kim Cương” chính thức được anh Nguyễn Công Bình ra mắt tại Việt Nam, với triết lý “Give What You Want – cho đi điều bạn muốn” hết sức thuyết phục. Chương trình nhanh chóng thu hút đông đảo học viên tham gia và lan tỏa trên khắp cả nước.

Khoá học giúp học viên tìm được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề, hướng con người đến những điều thiện, xác định 5 mục tiêu cuộc đời, bao gồm: Tài chính, sức khỏe, mối quan hệ tốt, sự bình an và cống hiến cho xã hội. Hướng đến một xã hội tích cực, không có cạnh tranh, mọi người cùng phát triển bằng cách giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó mang đến sự thành công bền vững và hạnh phúc thật sự cho mọi người.

Bà Bùi Thu Dung trong một cuộc họp định kỳ của công ty.

Chỉ với 6 năm hoạt động, DCI Việt Nam đã nhanh chóng lan tỏa và thu hút đông đảo học viên tham gia với hơn 100 khóa học, thu hút gần 25,000 học viên trong và ngoài nước. Đặc biệt kết thúc khóa học, mọi người sẽ được tiếp tục sinh hoạt theo hình thức nhóm học tập, để các học viên cùng nhau chia sẻ, học hỏi, ôn tập, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau giúp ích cho cộng đồng xã hội. Học đi đôi với hành, ứng dụng thiết thực, rất nhiều học viên đã dần thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn.

Những việc làm thiết thực tạo được dấu ấn

Trong các hoạt động thường niên của mình, cộng đồng DCI Việt Nam đã xây dựng được hơn 500 căn nhà tình thương, 9 cây cầu dân sinh, 12 điểm trường được xây dựng khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Cộng đồng DCI Việt Nam đã xây dựng được hơn 500 căn nhà tình thương.

Sự tử tế của những con người DCI còn thể hiện ở những việc làm ý nghĩa khác như: Phủ xanh yêu thương bằng hàng nghìn cây xanh được trồng tại Hà Nội, TP.HCM, Long Khánh. Thả cá phóng sinh, tổ chức những chuyến xe 0 đồng để hỗ trợ những người lao động nghèo về quê đón Tết.

Đặc biệt hơn nữa, trong thời điểm dịch COVID-19 khó khăn, thấu hiểu được sự thiếu thốn về lương thực, Nguyễn Công Bình và cộng đồng DCI đã tổ chức những chuyến xe thực phẩm 0 đồng, những chuyến xe vận chuyển các trang thiết bị bảo hộ và tặng cho các y-bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Chính những hoạt động vô cùng ý nghĩa ấy đã giúp học viên từng bước có những biến đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Vì vậy, triết lý “Give what you want – cho đi điều bạn muốn” ngày càng thuyết phục được mọi người và nhanh chóng lan tỏa rộng rãi.

Khóa học DCI được tổ chức tại Hà Nội thu hút hơn 3.000 học viên.

Nếu cộng đồng những con người tích cực càng đông thì ngày càng có nhiều hơn những con người hạnh phúc và thành công. Nhân rộng cộng đồng tích cực ấy, một tương lai tươi sáng với 95 triệu dân Việt Nam thành công và hạnh phúc là điều hoàn toàn khả thi. Với mục tiêu nhân văn, đường lối lãnh đạo đúng đắn, DCI Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong công cuộc giáo dục, phát triển con người. Và chính sự phát triển thần tốc nhưng hết sức bền vững của DCI Việt Nam đã trở thành một nguồn cảm hứng, một mô hình mẫu phát triển cho rất nhiều các công ty khác.