ĐBSCL xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm ngay đầu mùa mưa

Ngày 8.6, theo Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, mặc dù mới vào mùa mưa bão nhưng tình trạng sạt lở đã xảy ra ở một số nơi.

Sạt lở bờ sông ở An Giang ngày càng lan rộng.

Theo đó, hôm 5/6, vụ sạt lở (dài khoảng 70m, sâu vào đất liền khoảng 15m) trên địa bàn ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú làm ảnh hưởng tới 6 căn nhà; trong đó nhà bếp và nhà vệ sinh của 2 hộ dân sụp xuống sông.

Trên địa bàn 2 xã Kiến An và Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cũng mới xảy ra 2 đoạn sạt lở dài hơn 50m khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh An Giang đã công bố tình huống khẩn cấp. Tỉnh giao Sở TN&MT khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển báo, thiết lập hành lang an toàn...

Tại TP Cần Thơ, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên địa bàn quận Cái Răng.

Cụ thể, ở sông Bến Bạ (thuộc khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú), sạt lở làm 2 căn nhà cùng 3 phòng trọ bị trôi xuống sông. Trước đó, sông Ba Láng (phường Ba Láng) xảy ra sạt lở khiến căn nhà ông Đặng Văn Hạnh bị chìm một phần.

Tại Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang… cũng xảy ra sạt lở khiến người dân lo lắng.

Ngành chức năng các tỉnh ĐBSCL đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều phương án ứng phó như điều chỉnh sản xuất; cảnh báo và di dời cư dân ra khỏi vùng nguy hiểm; thực hiện kè kiên cố ở những khu vực quan trọng, đông dân cư; khuyến cáo người dân cùng phòng chống sạt lở bằng các giải pháp phù hợp theo từng khu vực...