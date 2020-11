ĐBQH tranh luận nảy lửa quanh quyết định cách chức hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Sáng 6/11, tại Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đặt câu hỏi dành cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là việc cách chức Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đúng quy định theo Luật Giáo dục đại học hay không?

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ ủng hộ mô hình tự chủ của Trường đại học Tôn Đức Thắng. Luật quy định rõ hội đồng trường là cơ quan quyền lực của trường. Các chức danh lãnh đạo bao gồm hiệu trưởng phải do Hội đồng trường quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền - ở trong trường hợp này là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận hoặc phê chuẩn.

Đại biểu Lê Thanh Vân.

"Như vậy, nếu trong trường hợp có Hội đồng trường thì việc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng mà không căn cứ vào đề nghị của Hội đồng trường là không đúng luật.

Tuy nhiên, đây là trường hợp rất đặc thù vì Hội đồng trường của đại học Tôn Đức Thắng đã hết nhiệm kỳ. Việc kiện toàn Hội đồng trường của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chậm trễ do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cho nên đến thời điểm Ban Giám hiệu của trường Tôn Đức Thắng gồm cả hiệu trưởng, nhận kỷ luật Đảng thì Trường Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Do những lý do trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc, trực tiếp lập đoàn công tác do một Thứ trưởng vào làm việc trực tiếp, làm rõ đúng sai và có hướng dẫn. Trước hết, cơ quan chức năng cần thành lập lại Hội đồng trường theo đúng luật.

Hiện đoàn công tác cũng đang làm báo cáo, chuyển cấp trên trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tái khẳng định, Trường đại học Tôn Đức Thắng là mô hình tốt.

"Có được trường như hôm nay là điểm sáng của giáo dục đại học, tự chủ đại học, trong đó có sự đóng góp của Đảng, Nhà nước, của chính quyền TP.HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tập thể cán bộ giáo viên, ban lãnh đạo trường Tôn Đức Thắng gồm hiệu trưởng. Đó là việc rất đáng trân trọng", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cho biết việc xử lý cán bộ phải theo các quy định của Đảng, pháp luật về cán bộ, công chức và theo thông lệ. Ở đây là xử lý cán bộ thì kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Chưa thoả mãn với phần trả lời của Phó Thủ tướng, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng chức danh Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng là phải xử lý theo Luật Giáo dục đại học, chứ Tổng Liên đoàn chỉ có thể xử lý viên chức do Tổng Liên đoàn quản lý, chứ không thể xử lý với chức danh Hiệu trưởng nhà trường.

Ngay sau đó, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TP.HCM) tranh luận với đại biểu Lê Thanh Vân về nội dung này.

Sau phần giải thích của đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tham gia trả lời cho rõ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các đại biểu còn có quan điểm khác nhau, đề nghị tiếp tục tranh luận trực tiếp, dành thời gian cho Quốc hội thảo luận các vấn đề quan trọng khác.