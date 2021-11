ĐBQH: Tệ nạn đánh bạc trực tuyến tăng, nhiều gia đình khuynh gia bại sản, ly tán

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên thảo luận ngày 9/11, đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (đoàn Quảng Ninh) cho rằng, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cấp, các ngành quan tâm và có chuyển biến tích cực, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Cụ thể, tệ nạn đánh bạc trên không gian mạng đến tháng 10/2021 tăng 36,47% so với cùng kỳ năm 2020. Đầu tháng 11, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện vụ đánh bạc quy mô lớn hàng nghìn tỷ đồng. Đánh bạc có tổ chức kéo dài trong những năm qua đã lôi kéo nhiều người tham gia, không chỉ người lao động tự do mà cả cán bộ, sinh viên làm cho nhiều gia đình khuynh gia bại sản, ly tán, ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu Đỗ Thị Lan phát biểu tại phiên họp toàn thể ở hội trường sáng 9/11.

Bên cạnh đó, tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp, người nghiện ngoài xã hội còn nhiều là nguyên nhân của tội phạm nguy hiểm.

Từ đó, bà Lan đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể, toàn diện hơn và có thể chế, chế tài đủ mạnh để phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên không gian mạng. Nữ đại biểu Quảng Ninh đề nghị phải quan tâm công tác phòng, chống ma túy, bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cũng phân tích về việc quản lý thông tin trong không gian mạng, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn TP Hà Nội) cho hay, hiện nay, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện những thông tin xấu, độc, bôi nhọ, xuyên tạc chế độ, nói xấu các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân, đặc biệt đối với giới trẻ hiện nay.

Đại biểu Chính cho rằng đây chính là một trong những nguồn gốc của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hơn nữa các biện pháp, cơ chế xử lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý trên không gian mạng.

"Tôi đề nghị Chính phủ cần có một cơ chế quản lý chặt chẽ hơn nữa những thông tin phản cảm, xấu, độc này. Cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền, tìm ra các giải pháp phần mềm, tạo ra các bức tường lửa để ngăn chặn những thông tin trên. Cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực không gian mạng", đại biểu đoàn TP Hà Nội đề xuất.