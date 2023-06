ĐBQH sẵn sàng họp thêm các kỳ họp bất thường để gỡ khó cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Sáng 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Phát biểu thảo luận tại phiên họp về tình hình doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) nhìn nhận, ở phạm vi toàn cầu, bức tranh kinh tế năm 2023 không tươi sáng, cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, lạm phát cao, tổng cầu giảm, thương mại toàn cầu chậm lại...

Ông Phạm Trọng Nghĩa cho rằng thực tế ở nước ta từ đầu năm 2023 đến nay xuất khẩu giảm 11.8%, nhập khẩu giảm 15%; tốc độ tăng GDP quý 1/2023 giảm 2.58 điểm tương ứng 43.7% so với mức 5.9% của quý 4/2022; số doanh nghiệp mới tham gia thị trường giảm; trong khi tình trạng mất việc làm tăng.

Khẳng định doanh nghiệp là linh hồn sống của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã và luôn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ đại dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội đoàn Lạng Sơn kiến nghị Nhà nước và xã hội cần chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hết sức khó khăn này.

"Đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm Kỳ họp bất thường để phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp", ông Phạm Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục giảm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho doanh nghiệp, cho người dân. Ông Nghĩa nhất trí việc giảm thuế VAT 2% sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này và đề nghị xem xét kéo dài sang năm 2024.

Bên cạnh đó, vị đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh phát triển lĩnh vực du lịch để bù đắp suy giảm về thương mại, trong đó ưu tiên đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh trong Dự án Luật liên quan đến lĩnh vực này do Bộ Công an soạn thảo. Quyết liệt cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Chuẩn bị phương án để giải quyết vấn đề an sinh xã hội phát sinh do khó khăn của doanh nghiệp mang lại...

Nhắc đến vấn đề chất lượng nguồn nhân lực, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định đây là yếu tố quyết định đối với năng suất lao động. Nếu không có giải pháp tổng thể, toàn diện để bảo vệ, duy trì và phát huy lợi thế của nguồn nhân lực trong thời kỳ dân số vàng thì nước ta sẽ phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy về an sinh xã hội trong tương lai; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu và chúng ta sẽ có lỗi với các thế hệ mai sau.

Vì vậy, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng, khẩn trương ban hành 3 chiến lược: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Chiến lược phát triển giáo dục, Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức cho giai đoạn 2021- 2030.

Theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm thể chế hóa và thực thi trên thực tế quan điểm của Đảng về các đột phá chiến lược. Tuy nhiên, ngoài 3 dự án thành phần về phát triển nguồn nhân lực trong các Chương trình mục tiêu quốc gia áp dụng cho các đối tượng đặc thù thì vẫn chưa có một chương trình tổng thể ở tầm Quốc hội liên quan đến đột phá chiến lược về nguồn nhân lực.

Từ đó, vị đại biểu này kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, để một mặt, phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng, một mặt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết thích ứng với thời kỳ dân số già sẽ xảy ra trong tương lai.

"Cùng đó, Quốc hội ưu tiên xem xét các Luật liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạọ để thể chế hóa quan điểm của Đảng và quy định của Hiến pháp: khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Từ đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao", đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nói.

