ĐBQH: Nhiều doanh nghiệp du lịch dừng hoạt động, mất khả năng trả nợ ngân hàng

Chiều 7/1, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị cần tập trung nguồn lực hỗ trợ ngành du lịch, ngành bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) cho biết, du lịch là một trong những ngành bị tổn thương nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19. Ngành này phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có như số lượng du khách, doanh thu du lịch giảm sút mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Nhiều doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động, hoặc chấm dứt hoạt động, hoặc buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh hay cắt giảm nhân sự.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

"Phần lớn doanh nghiệp du lịch nợ ngân hàng, không doanh thu, gần như mất khả năng trả nợ các khoản vay, khoản thuế phí. Hầu hết lao động ngành du lịch bị mất việc, không thu nhập buộc phải chuyển nghề khác để kiểm sống dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nhân lực khi du lịch khôi phục lại và một số khó khăn khác", đại biểu Nguyễn Hữu Thông nói.

Do đó, ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, có những quyết sách nhằm hỗ trợ cho ngành du lịch. Trong đó, cần có chính sách tái cơ cấu lại thị trường du lịch, thúc đẩy thị trường du lịch nội địa, ra lộ trình mở cửa du lịch quốc tế an toàn, cho phép các địa phương. Ông cũng nêu tỉnh Bình Thuận cần được thí điểm triển khai đón khách du lịch quốc tế theo mô hình du lịch an toàn.

Đồng thời, vị đại biểu tỉnh Bình Thuận đề nghị giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch, giảm giá bán điện cho cơ sở lưu trú, khu du lịch. Quốc hội, Chính phủ có chính sách miễn giảm thuế, thuế phí, có chính sách miễn giảm phí giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp lữ hành, du lịch trong năm 2022.

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (đoàn Vĩnh Long) cũng cho rằng, du lịch là ngành chịu nhiều thiệt hại sau đại dịch COVID-19 nhưng đây cũng là cơ hội mở ra cho du lịch Việt Nam thay đổi tư duy sau đại dịch để tạo bước đột phá kích thích du lịch phát triển, nâng cao chất lượng.

Đại biểu đoàn Vĩnh Long thống nhất việc hỗ trợ cấp vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, tuy nhiên bà đề nghị Chính phủ quan tâm cần có những đánh giá tác động đối với ngành du lịch để có sự lựa chọn ưu tiên phát triển dựa trên tiềm năng lợi thế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần xây dựng môi trường du lịch “an toàn, nhân văn, bền vững”, xây dựng phong trào ứng xử văn minh thân thiện với du lịch, giữ gìn trật tự trị an, cung cấp thông tin về dịch vụ tại địa phương cho du khách qua internet qua hệ thống thông tin, các ấn phẩm quảng bá du lịch, cải tiến chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ du khách.

"Đây là yếu tố quan trọng để giữ gìn phát huy giá trị vốn có, giúp du lịch đi vào chiều sâu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Hy vọng du lịch trong thời gian tới sẽ đưa Việt Nam đến bạn bè trên thế giới để nâng cao hơn nữa tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế", đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh nói.