ĐBQH không đồng tình chuyển thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

Trong các buổi thảo luận sáng và chiều 16/11 về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu bày tỏ phản đối với việc chuyển thẩm quyền sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Đầu phiên thảo luận chiều, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) khẳng định từ thực tiễn hoạt động của công tác quản lý, sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được Bộ Giao thông Vận tải quản lý tốt thuận lợi, nhanh chóng.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận.

"Việc này được nhân dân ủng hộ, được quốc tế công nhận. Chúng ta đã ký hiệp ước với 85 quốc gia, nếu thay đổi sẽ tốn kém kinh phí cho nhà nước và nhân dân khi phải hiệp thương lại với các nước đã ký kết, thay đổi giấy phép lái xe cho nhân dân trong khi đất nước đang khó khăn, Chính phủ phát động tiết kiệm để tạo nguồn lực xây dựng đất nước", vị đại biểu Cà Mau cho hay.

Ông Hận đặt câu hỏi ai có thể đảm bảo nếu chuyển thẩm quyền sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an thì sẽ loại bỏ các trường hợp bằng giả, tai nạn giao thông giảm. Bản thân giấy tờ ngành Công an cấp vẫn có trường hợp bằng giả, hộ chiếu giả, CMND.

"Cuối cùng, tôi rất hoan nghênh, cảm kích ngành Công an dù các đồng chí bận trăm công ngàn việc mà toàn là những việc quan trọng nhưng không ngại khó khăn mà vẫn gánh vác thêm nhiều trọng trách trong xã hội. Nhưng dân gian có câu "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Hiện nay, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, tội phạm ma túy, trộm cắp, băng nhóm tội phạm số đề... vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội, chưa được kiềm chế một cách có hiệu quả. Nên lực lượng công an theo chức năng nhiệm vụ của mình giải quyết tốt các vấn đề nêu trên, để quốc thái dân an thì nhân dân cảm kích tôn vinh lắm rồi mà không cần nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác", đại biểu Hận nhấn mạnh.

Trong phiên thảo luận buổi sáng, Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng việc chuyển thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an là chưa phù hợp với nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

"Tôi hình dung giống như là “lánh nặng, tìm nhẹ”', ông Hòa nêu ý kiến.

Ông Hòa cũng dẫn ra một điều khoản trong dự luật quy định, người lái xe ô tô kinh doanh vận tải có giấy phép lái xe phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp giấy chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô vận tải.

"Phải chăng do tách việc đào tạo giấy phép lái xe qua công an nên muốn đẻ thêm chứng chỉ hành nghề vận tải, giấy phép lái xe thì Bộ Công an cấp, còn giấy chứng chỉ hành nghề vận tải thì Bộ Giao thông Vận tải cấp, sao phải hành dân như vậy trái với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ. Tại sao thời gian đào tạo giấy phép lái xe không lồng ghép vào đào tạo hành nghề vận tải để không mất thời gian và tiền của của người dân?", ông Hòa đặt câu hỏi.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Sinh (đoàn Quẩng Trị) nêu thực tế hiện nay, hầu hết các văn bằng, giấy tờ hành chính đều có giả, thậm chí có cả tiền giả.

Đại biểu đại biểu Nguyễn Văn Sinh (đoàn Quảng Trị).

"Vậy thì giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, sổ hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân không phải nhiệm vụ ngoại lệ. Do đó, nếu như cứ xuất hiện văn bằng giả, giấy tờ giả, tiền giả đang được quản lý bởi cơ quan này thì lại chuyển sang cơ quan quản lý khác rất không hợp lý, gây rối xã hội. Từ tình hình thực tế và căn cứ nêu trên, tôi đề nghị không chuyển thẩm quyền quản lý giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an", ông Sinh nói.