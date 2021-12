ĐBQH Hoàng Văn Cường: Tiền đầu cơ làm giá bất động sản, chứng khoán tăng

(VTC News) -

Ông Cường nhận định, giải ngân đầu tư công chưa đạt 70% và khó về đích khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đến nay mới đạt trên 8%, còn thấp so với kỳ vọng đưa vốn vào nền kinh tế. Điều này cho thấy "biểu hiện chuyển vốn vào các hoạt động kinh tế còn chậm".

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá "tiền vốn chúng ta bỏ ra 100 đồng nhưng giá trị tạo ra chỉ có 70 – 80 đồng”, đồng thời chỉ ra nguyên nhân một phần là do thất thoát đầu tư vào tiêu dùng, đẩy lạm phát tăng, còn phần nữa là "tiền đẩy sang đầu cơ, làm cho giá bất động sản, chứng khoán tăng lên".

Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm hơn so với trước nhưng thị trường chứng khoán lại tăng trưởng mạnh. Đó là do "dòng tiền đổ vào chứng khoán đẩy giá tăng lên chứ không phải do lợi nhuận doanh nghiệp".

Các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021.

Vị ĐBQH nêu quan điểm, muốn tăng nguồn đầu tư, đầu tiên, phải thúc đẩy giải ngân đầu tư công; hai là, phải tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp; ba là, kiểm soát dòng tiền đó chảy vào khu vực mong muốn đầu tư – đây cũng là yếu tố quan trọng nhất.

Để tăng hấp thụ vốn tín dụng, cùng với việc tiếp tục các giải pháp hiện hành, ngân hàng cần thay đổi phương thức tiếp cận vốn cho doanh nghiệp bằng cách chuyển sang đồng hành với doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa, việc cho doanh nghiệp vay vốn không phải chỉ dựa vào tài sản bảo đảm, mà cần xem xét nguồn tiền đó sẽ được doanh nghiệp sử dụng vào việc gì.

Vì thế cần có giải pháp đặc biệt về giải ngân đầu tư công. Đó là đặt hàng cho tư nhân thực hiện giải ngân chứ không phải chỉ dựa vào dự án đầu tư của các cơ quan nhà nước.

ĐBQH Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, hiện chúng ta đang thiếu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Nếu để dòng tiền đầu tư vào các công trình này chính là cơ hội cho đầu tư phát triển thay vì tạo ra bong bóng.

“Hiện, chúng ta mới chỉ hướng tới phục hồi còn phát triển bền vững thì chưa nói nhiều. Giờ là lúc Chính phủ cần dùng tiền vốn đặt hàng cho các ngành sản xuất trụ cột như phát triển nhà ở, đường sắt, công nghiệp dịch vụ để phát triển kinh tế biển…

Hay kinh tế số dù đã nói nhiều nhưng Chính phủ đã đầu tư gì để chủ động hạ tầng kinh tế số? Chúng ta phải đi đầu, làm chủ chứ không phải đi sau, đi theo. Do đó, chương trình phục hồi này phải gắn chặt chẽ với tái cấu trúc nền kinh tế, gắn phục hồi, phát triển”, ông Cường nói.