ĐBQH: 'Chưa bao giờ những vụ bạo hành bác sĩ xảy ra nhiều, dễ dàng như hiện nay'

Sáng 28/10, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022 và năm 2023. Bên cạnh những kết quả thành công của ngành Y tế đã đạt được, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) cũng cho rằng ngành còn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển từ môi trường công sang trường tư rất đáng báo động.

"Những ngày qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã chỉ ra các nguyên nhân khiến nhân viên y tế nghỉ việc do lương thấp, môi trường áp lực, tâm lý sợ sai do nhiều lãnh đạo bị bắt... nhưng tôi cho rằng còn thêm nguyên nhân do áp lực làm việc quá lớn.

Chưa bao giờ những vụ bạo hành y bác sĩ lại xảy ra nhiều và dễ dàng như thời gian vừa qua. Đặc biệt những vụ việc bạo hành này lại xảy ra sau hơn hai năm bùng dịch COVID-19, khi các y bác sĩ phải làm việc trong môi trường nguy hiểm kéo dài.

Các bác sĩ đang chịu nhiều áp lực từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và áp lực lên toàn ngành khi nhiều lãnh đạo bị bắt tù giam do sai phạm trong đấu thầu, mua bán thuốc, vật tư. Những điều này đã ảnh hưởng rất nhiều lên tâm lý làm việc của các y bác sĩ tại bệnh viện công lập", đại biểu chia sẻ.

Đại biểu Trần Khánh Thu. (Ảnh: Quochoi.vn)

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, mục tiêu năm 2023, ngành Y tế sẽ có 12 bác sĩ/10.000 dân, nhưng hiện nay con số này là 10 bác sĩ/10.000 dân. Như vậy, từ nay đến hết năm sau ngành Y tế cần tăng thêm 20.000 bác sĩ. Đây là thách thức rất lớn, nếu không có các giải pháp căn cơ để ngăn tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc thì mục tiêu trên rất khó khả thi.

Về vấn đề lương và phụ cấp y bác sĩ, đại biểu Trần Khánh Thu cho biết, một bác sĩ muốn được khám chữa bệnh thì phải trải qua ít nhất 6 năm học + 18 tháng thực hành mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu tuyển dụng ngay vào các cơ sở ý tế công lập thì sẽ được hưởng mức lương 3.486.000 đồng/tháng, kèm phụ cấp ưu đãi nghề 40%, tổng thu nhập dưới 4 triệu đồng với bác sĩ và khoảng 3 triệu đồng với nhân viên điều dưỡng. "Quá thấp để các y bác sĩ có thể đảm bảo cho cuộc sống và gắn bó với nghề", bà Thu nói.

Ngoài ra, đại biểu tỉnh Thái Bình cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh còn nhiều bất cập; việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều vướng mắc.

Để hoàn thành các mục tiêu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nhân dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân tiếp tục chia sẻ những khó khăn, thách thức với ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục. Trong lúc chưa thể sửa đổi các văn bản pháp luật, đại biểu đề nghị Chính phủ trình Quốc hội các giải pháp cấp bách, đưa vào Nghị quyết kỳ họp này để kịp thời tháo gỡ.

Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15; đề nghị Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn đọng liên quan đến chi phí khám, chữa bệnh đang chưa được thanh toán do vượt tổng mức thanh toán.

Ngoài ra, Chính phủ cần khẩn trương đôn đốc giải ngân gói đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế theo Nghị quyết 30 của Quốc hội, kiến nghị Quốc hội cho việc phân bổ ngân sách Nhà nước cần dành nguồn lực thích hợp cho ngành y tế ổn định và phát triển.

Ngày 27/10, giải trình tại Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thông tin, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước xảy ra tình trạng chuyển dịch làn sóng nguồn nhân lực từ khu vực công sang khu vực tư nhân. Trong đó Việt Nam có điểm đặc biệt, thuộc nhóm nước có tỷ lệ nhân viên y tế trên quy mô dân số ở mức thấp hơn so với tỷ lệ trung bình của thế giới. Chúng ta duy trì tỷ lệ 10 bác sĩ và 3 điều dưỡng trên 10.000 dân. Trong khi đó, tình hình nhân viên y tế công nghỉ việc chuyển sang công tác tại khu vực tư cũng tăng gần đây.

Qua quá trình triển khai thực hiện chính sách rà soát, đánh giá nhân viên y tế nghỉ việc, Bộ trưởng Y tế cho biết quy mô và phạm vi dịch chuyển diễn ra ở nhiều cấp, nhiều tuyến từ cấp y tế cơ sở, trạm y tế đến bệnh viện địa phương, Trung ương. Các bệnh viện lớn xảy ra hiện tượng này.

Về giải pháp, lãnh đạo Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 56 về hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.